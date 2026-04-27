Avertisment transmis de specialiști: Facturile vechi, copiile de acte sau fișierele salvate pe telefoane, laptopuri ori alte dispozitive pot fi exploatate
Avertisment transmis de specialiști: Facturile vechi, copiile de acte sau fișierele salvate pe telefoane, laptopuri ori alte dispozitive pot fi exploatate
Facturile vechi, copiile de acte sau fișierele salvate pe telefoane, laptopuri ori alte dispozitive pot conține date personale care, odată ajunse pe mâini greșite, pot fi exploatate.
Specialiștii DNSC atrag atenția că simpla aruncare a documentelor sau ștergerea fișierelor nu garantează protecția informațiilor sensibile.
Ștergerea sau aruncarea nu înseamnă automat protecție. Documentele fizice pot fi recuperate din coșul de gunoi, iar cele digitale pot rămâne accesibile chiar și după „delete”.
Ce este important să faci:
▪️ Distruge documentele fizice sensibile înainte de eliminare
▪️ Nu arunca acte cu date personale fără a le face ilizibile
▪️ Deconectează conturile înainte de a vinde sau dona dispozitive
▪️ Resetează dispozitivele la setările din fabrică
▪️ Folosește parole și criptare pentru datele stocate Gestionarea corectă a informațiilor nu se oprește la utilizare, ci continuă până la eliminare.
Protecția datelor înseamnă control pe tot ciclul lor de viață.
Avertisment transmis de specialiști: Facturile vechi, copiile de acte sau fișierele salvate pe telefoane, laptopuri ori alte dispozitive pot fi exploatate
Avertisment transmis de specialiști: Facturile vechi, copiile de acte sau fișierele salvate pe telefoane, laptopuri ori alte dispozitive pot fi...
