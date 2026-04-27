Vârstnic de 82 de ani, din Șona, ”țepuit” prin ”Metoda Accidentul”: Cum l-a convins un necunoscut să îi dea 22.000 lei
Un vârstnic de 82 de ani, din Șona, a fost ,,țepuit” de 22.ooo lei, după ce un necunoscut l-a convins să îi dea banii spunându-i că fiul său a avut un accident și are nevoie de o intervenție chirurgicală.
Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza zilei de 27 aprilie 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 82 de ani, din localitatea Șona, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.
Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că, în aceeași zi, acesta ar fi fost apelat pe telefonul fix de persoane necunoscute, care i-au spus că fiul său a fost implicat într-un eveniment rutier și că este necesară o intervenție chirurgicală, în valoare de 22.000 de lei.
Ulterior, o persoană necunoscută s-ar fi deplasat la domiciliul bărbatului, în localitatea Șona, de unde ar fi ridicat suma de bani.
Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în vederea recuperării prejudiciului și identificării autorului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
