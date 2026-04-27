Cum va fi vremea în Transilvania de 1 Mai 2026: Temperaturile coboară la 10-12 grade, apoi cresc treptat. Anuțul făcut de meteorologii ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, valabilă în perioada 27 aprilie – 10 mai.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi schimbătoare în mai multe regiuni ale țării. Finalul lunii aprilie și începutul lunii mai vor aduce episoade de răcire, însă temperaturile vor crește treptat spre mijlocul lunii mai. În același timp, sunt așteptate perioade cu ploi slabe, pe arii restrânse sau local, în mai multe zone.

Vremea în Transilvania

La începutul intervalului valorile diurne vor crește de la medii de 14…15 grade, în data de 27 aprilie, spre 17…18 grade în 28 aprilie, apoi vor scădea sub normalul perioadei, astfel între 30 aprilie și 2 mai, temperaturile maxime vor oscila la o medie de 10…12 grade. Începând din 3 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, media maximelor va crește de la valori în jur de 14 grade, spre valori de 20…22 de grade în perioada 7 – 10 mai.

În prima săptămână media temperaturilor minime va fi de -2…1 grad, exceptând nopțile de 29 și 30 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre 2…3 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre medii de 6…8 grade.

Începând cu data de 30 aprilie și până la finalul intervalului de referință, local și temporar se vor semnala ploi slabe cantitativ.

Vremea în Banat

La începutul intervalului valorile termice diurne vor crește de la medii de 18…19 grade, în data de 27 aprilie, spre 21…22 de grade în 28 aprilie, apoi vor scădea sub normalul perioadei, astfel încât între 29 aprilie și 2 mai, temperaturile maxime vor oscila la o medie de 14…16 grade. Începând din data de 3 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, media maximelor va crește de la valori în jur de 18 grade, spre valori de 23…24 de grade în perioada 7 – 10 mai.

În prima săptămână media temperaturilor minime va fi de 2…3 grade, exceptând nopțile de 29 și 30 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre 5…6 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre medii de 10…12 grade.

Ploi slabe cantitativ se vor semnala local în jurul datei de 30 aprilie, dar temporar și în perioada 5-10 mai.

Vremea în Crișana

Temperaturile maxime vor crește de la o medie de 17 grade, în data de 27 aprilie, spre 20 de grade (valori apropiate de cele normale) în 28 aprilie, apoi vor scădea sub cele climatologice astfel că, în zilele de 30 aprilie și 1 mai, media acestora va fi de 14…15 grade.

Începând din 2 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, urmând ca media valorilor diurne să crească de la 18 grade, spre 23…24 de grade în perioada 8 – 10 mai. În prima săptămână media temperaturilor minime va fi de 1…2 grade, exceptând nopțile de 29 și 30 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre 3…5 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre medii de 9…10 grade.

Ploi slabe cantitativ se pot semnala izolat în 30 aprilie și 1 mai, însă probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 5-10 mai.

Vremea în Maramureș

Temperaturile maxime vor crește de la o medie de 15 grade, în data de 27 aprilie, spre 18 grade (valori apropiate de cele normale) în 28 aprilie, apoi vor scădea sub cele climatologice astfel că, în perioada 30 aprilie – 2 mai, media acestora va fi de 12…14 grade. Începând din 3 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, urmând ca media valorilor diurne să crească de la 16 grade, spre 21…22 de grade în perioada 8 – 10 mai.

În prima săptămână media temperaturilor minime va fi de -1…2 grade, exceptând noaptea de 29 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre 3…4 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre medii de 8…9 grade.

Ploi slabe cantitativ se pot semnala izolat în jurul datei de 1 mai, însă probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 5-10 mai.

Vremea la munte

Temperaturile maxime vor crește de la o medie 7…8 grade, în data de 27 aprilie, spre 10 de grade (valori apropiate de cele normale) în 28 aprilie, apoi vor scădea sub cele climatologice astfel că, în perioada 30 aprilie – 2 mai, media acestora va fi de 2…3 grade. Începând din 3 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, urmând ca media valorilor diurne să crească de la 4 grade, spre 11…12 de grade în perioada 8 – 10 mai.

Până în jurul datei de 4 mai vremea va fi rece în cursul nopților, cu o medie a temperaturile minime de -4…-2 grade, exceptând noaptea de 29 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre -1…0 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre medii de 4…6 grade.

Local și temporar în perioada 30 aprilie – 3 mai vor fi precipitații slabe cantitativ, sub formă de lapoviță și ninsoare în general la peste 1700 m, iar la altitudini mai mici vor fi mai ales ploi. Probabilitatea ca trecător să plouă va fi ridicată și pentru intervalul 4-10 mai.

