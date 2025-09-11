Rămâi conectat

Bărbat de 37 de ani, din Aiud, REȚINUT pentru mai multe infracțiuni: A încălcat un ordin de protecție și i-a distrus telefonul fostei concubine

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

De

Bărbat de 37 de ani, din Aiud, REȚINUT pentru mai multe infracțiuni:

Un bărbat din Aiud a fost reținut pentru nerespectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție și distrugere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 septembrie 2025, polițiștii din municipiul Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 37 de ani, din Aiud, cercetat pentru nerespectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție și distrugere.

Din cercetări a reieșit că bărbatul de 37 de ani nu ar fi respectat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Aiud, la data de 20 iunie 2025.

Acesta s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri față de fosta concubină, în vârstă de 25 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, și, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, i-ar fi luat din mână telefonul mobil și i-ar fi distrus ecranul.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție și distrugere.

