FOTO: Student Sport Alba Iulia, locul secund la Liga Elitelor Under 15 la fotbal feminin, după 4-1 cu Gloria Bistrița
Student Sport Alba Iulia este pe locul secund la Liga Elitelor Under 15 la fotbal feminin, după 4-1 cu Gloria Bistrița
Student Sport Alba Iulia, echipă ce are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, a învins, acasă, pe Gloria Bistrița Năsăud, scor 4-1 (2-1).
Citește și: Student Sport Alba Iulia, înfrângere la Under 15
În meciul contând pentru etapa a zecea din Seria C a Ligii Elitelor Under 15 la fotbal feminin, golurile au fost înscrise de Maya Csaszar – dublă, Alessia Samoilă și Antonia (Achim eurogol). Student Sport Alba Iulia este pe locul secund, cu 15 puncte (5 victorii, golaveraj 25-23), în Seria C. Următorul joc este sâmbătă, 2 mai, cu Interstar Sibiu, în cadrul unui tur suplimentar. Apoi, sunt prevăzute semifinalele, cel mai probabil cu Poli Timișoara, prima echipă în cealaltă grupă.
„Un joc controlat de la un capăt la altul, rezultând o victorie frumoas,ă într-o atmosferă de sărbătore pentru fetele noastre. Mă bucur pentru rezultat și doresc să felicit toate fetele pentru implicare și determinare”, a spus antrenorul Lucian Popa.
În schimb, la senioare, în Liga 3, Seria 1, a fost un usturător eșec, 1-9 (1-2), în deplasare cu Sepsi Sfântu Gheorghe, singura reușită fiind semnată de junioara Antonia Pol. Pe locul 4, după 14 etape, cu 19 puncte (6 succese, un egal, golaveraj 35-39), duminică, 3 mai, la Micești (ora 11.00), Student Sport Alba Iulia întâlnește liderul Universitatea Cluj (34 puncte).
„Prea multe nu sunt de spus despre acest duș rece ce ne poate ajuta să ne implicăm mai mult, să muncim și să încercăm să eliminăm unele greșeli pe care, din păcate, le repetam meci de meci”, a spus „principalul” Mihai Ciorgovean.
Volei Alba Blaj, contestație după eșecul cu CSO Voluntari din al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin | Solicitare, omologarea meciului cu 3-0, la „masa verde”!
Volei Alba Blaj, contestație după eșecul cu CSO Voluntari din al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin, pierdut cu 0-3 Volei Alba Blaj a înaintat o contestație după înfrângerea din meciul 3 al finalei Diviziei A1 de volei feminin, pierdut 0-3 cu CSO Voluntari, invocând condițiile neregulamentare din Sala „Gabriela Szabo” din […]
CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 3-0, în al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin! Mâine se joacă cu titlul pe masă
CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 3-0, în al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin! Mâine se joacă cu titlul pe masă! CSO Voluntari a învins, scor 3-0 (25-20, 25-23, 25-21), pe Volei Alba Blaj în al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin și este la o victorie de […]
FOTO: Cicliștii Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia), pe podium la Poli Bike Challenge Timișoara
Cicliștii Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) s-au clasat pe podium la Poli Bike Challenge Timișoara Cicliștii Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) au urcat pe podium la Poli Bike Challenge Timișoara. Competitorii de la clubul din Cetatea Marii Uniri au avut parte de o provocare diferită, participând la Poli Bike […]
Când intră alocațiile pentru copii în luna mai 2026: Data la care sunt virați banii
Când intră alocațiile pentru copii în luna mai 2026: Data la care sunt virați banii Într-o perioadă în care cheltuielile...
Avertisment transmis de specialiști: Facturile vechi, copiile de acte sau fișierele salvate pe telefoane, laptopuri ori alte dispozitive pot fi exploatate
Avertisment transmis de specialiști: Facturile vechi, copiile de acte sau fișierele salvate pe telefoane, laptopuri ori alte dispozitive pot fi...
Vârstnic de 82 de ani, din Șona, ”țepuit” prin ”Metoda Accidentul”: Cum l-a convins un necunoscut să îi dea 22.000 lei
Vârstnic de 82 de ani, din Șona, ”țepuit” prin ”Metoda Accidentul”: Cum l-a convins un necunoscut să îi dea 22.000...
VIDEO | Răzvan Marian, un tânăr student la Calculatoare, din Alba Iulia, impresionează și în durele competiții de MMA: „Încerc să-mi asigur un echilibru, cultivând în paralel ambele pasiuni”
Răzvan Marian, un tânăr student la Calculatoare, din Alba Iulia, impresionează și în durele competiții de MMA: „Încerc să-mi asigur...
15 mai 2026 | „Ziua Familiei” la Aiud. Familiile care împlinesc 50 de ani de la căsătorie, sărbătorite în cadrul evenimentului. Cum se fac înscrieri
15 mai 2026 | „Ziua Familiei” la Aiud. Familiile care împlinesc 50 de ani de la căsătorie, sărbătorite în cadrul...
UPDATE FOTO | INCENDIU în Războieni-Cetate: O șură a luat foc. Intervin pompierii din Aiud
INCENDIU în Războieni-Cetate: O șură a luat foc. Intervin pompierii din Aiud Un incendiu a izbucnit luni noaptea, în jurul...
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD!
Marius Hațegan: Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD! Cum vi...
Peste 1,8 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră pe o stradă din cartierul Arex din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul
Peste 1,8 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră pe o stradă din cartierul Arex...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...