FOTO: Student Sport Alba Iulia, locul secund la Liga Elitelor Under 15 la fotbal feminin, după 4-1 cu Gloria Bistrița

Dan HENEGAR

Student Sport Alba Iulia este pe locul secund la Liga Elitelor Under 15 la fotbal feminin, după 4-1 cu Gloria Bistrița

Student Sport Alba Iulia, echipă ce are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, a învins, acasă, pe Gloria Bistrița Năsăud, scor 4-1 (2-1).

În meciul contând pentru etapa a zecea din  Seria C a Ligii Elitelor Under 15 la fotbal feminin, golurile au fost înscrise de Maya Csaszar – dublă, Alessia Samoilă și Antonia (Achim eurogol). Student Sport Alba Iulia este pe locul secund, cu 15 puncte (5 victorii, golaveraj 25-23), în Seria C. Următorul joc este sâmbătă, 2 mai, cu Interstar Sibiu, în cadrul unui tur suplimentar. Apoi, sunt prevăzute semifinalele, cel mai probabil cu Poli Timișoara, prima echipă în cealaltă grupă.

Un joc controlat de la un capăt la altul, rezultând o victorie frumoas,ă într-o atmosferă de sărbătore pentru fetele noastre. Mă bucur pentru rezultat și doresc să felicit toate fetele pentru implicare și determinare”, a spus antrenorul Lucian Popa.

În schimb, la senioare, în Liga 3, Seria 1, a fost un usturător eșec, 1-9 (1-2), în deplasare cu Sepsi Sfântu Gheorghe, singura reușită fiind semnată de junioara Antonia Pol. Pe locul 4, după 14 etape, cu 19 puncte (6 succese, un egal, golaveraj 35-39), duminică, 3 mai, la Micești (ora 11.00), Student Sport Alba Iulia întâlnește liderul Universitatea Cluj (34 puncte).

Prea multe nu sunt de spus despre acest duș rece ce ne poate ajuta să ne implicăm mai mult, să muncim și să încercăm să eliminăm unele greșeli pe care, din păcate, le repetam meci de meci”, a spus „principalul” Mihai Ciorgovean.

Volei Alba Blaj, contestație după eșecul cu CSO Voluntari din al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin | Solicitare, omologarea meciului cu 3-0, la „masa verde”!

Volei Alba Blaj, contestație după eșecul cu CSO Voluntari din al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin, pierdut cu 0-3 Volei Alba Blaj a înaintat o contestație după înfrângerea din meciul 3 al finalei Diviziei A1 de volei feminin, pierdut 0-3 cu CSO Voluntari, invocând condițiile neregulamentare din Sala „Gabriela Szabo" din […]

CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 3-0, în al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin! Mâine se joacă cu titlul pe masă! CSO Voluntari a învins, scor 3-0 (25-20, 25-23, 25-21), pe Volei Alba Blaj în al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin și este la o victorie de […]

Cicliștii Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) s-au clasat pe podium la Poli Bike Challenge Timișoara Cicliștii Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) au urcat pe podium la Poli Bike Challenge Timișoara. Competitorii de la clubul din Cetatea Marii Uniri au avut parte de o provocare diferită, participând la Poli Bike […]

