FOTO | Ioan Vintilă, elev al Colegiului Național „IMC” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Religie – Cultul Ortodox 2026

Ioan Vintilă, elev al Colegiului Național „IMC” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Religie – Cultul Ortodox 2026

Elevul Ioan Vintilă, din clasa a VIII-a A la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, a obținut Premiul Special la Olimpiada Națională de Religie – Cultul ortodox 2026.

„Sub îndrumarea atentă și dedicată a doamnei profesor Mariana Borșan , dar și cu sprijinul constant al familiei, parcursul său devine un exemplu viu al echilibrului dintre cunoaștere, credință și formare interioară.

Prin seriozitate, perseverență și o profundă înțelegere a valorilor creștine, el continuă un traseu al excelenței început cu determinare și dus mai departe cu maturitate.

Felicitări, Ioan Vintilă, pentru această reușită remarcabilă!

Felicitări, doamna profesor Mariana Borșan, pentru dăruire și profesionalism!

Mulțumim părinților pentru susținerea necondiționată!

Astfel de realizări ne reamintesc că educația adevărată modelează nu doar minți strălucite, ci și caractere puternice”, au transmis reprezentanții colegiului blăjean.

