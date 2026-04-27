Comunicat de presă | Marius Hațegan: Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD!
Marius Hațegan: Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD!
Cum vi se pare decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite Guvernul României?
Personal, găsesc că este cea mai înaltă culme a iresponsabilității. Iar autorii acestei “lovituri” către Palatul Victoria au obligația morală de a forma un nou Executiv.
Din toată această criză politică, un lucru e sigur: PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD!
Social-democrații au generat, de fiecare dată, astfel de probleme mânați doar de interese financiare și electorale. Lucru de neacceptat pentru orice om cu mintea limpede. Cât despre anunțul privitor la moțiune, lansat în timpul consultarilor dintre Președinte și liderii partidelor, cuvintele sunt de prisos.
Actualului Guvern i se pregătește o soartă nedreaptă, iar călăii politici sunt nimeni alții decât niște oportuniști. Cărora Ilie Bolojan a refuzat să le fie slugă sau complice.
Dragi liberali, pentru PNL urmează momente cruciale. Și, așa cum v-am mai spus prin ședințe și întâlniri, singura noastră cale este aceea de a rămâne demni și de a lupta în fața unor partide care nu-și doresc o Românie prosperă.
Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD!
Marius Hațegan: Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD! Cum vi...
