Peste 1,8 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră pe o stradă din cartierul Arex din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

În ședința ordinară de miercuri, 29 aprilie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia va intra la vot un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Extindere retea apă potabilă și canalizare menajeră strada Ion Berciu – Municipiul Alba Iulia”.

Strada Istoric Ion Berciu este situată în cartierul Arex din Alba Iulia.

Detaliile tehnice ale investiției preconizate sunt:

*rețeaua de apă potabilă:

– 355 m – conductă PEHD De 110mm, Pn 6 bar,

– 38 branșamente x 4 m/branșament=152 m – conductă PEHD De 25mm,

– 20 buc.- cămine de branșament carosabile echipate

– 3 buc.- hidranți exteriori de incendiu subterani (H1-H3) DN 80mm, PN 10bar

*rețeaua de canalizare:

– 342 m – conductă PVC KGEM De 250mm, SN 8

-12 buc. – cămine de vizitare rețea de canalizare menajeră carosabile

-38 buc. – cămine de racord canal menajer , carosabile

– 38 racorduri x 4 m/racord=152 m – conducta KGEM De 160mm,

Pentru extinderea rețelei de apa potabilă s-a ales conducta PEHD De 110mm, deoarece conform NP 133/2013, diametrul minim al conductei pe care se pot amplasa hidranți de incendiu DN 80mm este: DN 100 mm.

Valoarea investiției este de 1.859.927,10 lei inclusiv TVA, din care C+M (inclusiv TVA): 1.186.224,58 lei și durata estimată de execuție de 24 luni.

