VIDEO | Răzvan Marian, un tânăr student la Calculatoare, din Alba Iulia, impresionează și în durele competiții de MMA: „Încerc să-mi asigur un echilibru, cultivând în paralel ambele pasiuni”
Răzvan Marian, un tânăr student la Calculatoare, din Alba Iulia, impresionează și în durele competiții de MMA: „Încerc să-mi asigur un echilibru, cultivând în paralel ambele pasiuni”
Răzvan Marian este un tânăr din Alba Iulia care îmbină într-un mod armonios pasiunea pentru Calculatoare cu cea pentru artele marțiale mixte, fiind un promițător luptător de MMA.
Prima dragoste a lui Răzvan Marian, în vârstă acum de 22 de ani, a fost analiza matematică. „Încă din liceu am fost atras de științele reale”, ne-a mărturisit tânărul albaiulian.
Atracția irezistibilă față de luptă și-a făcut loc în viața sa la vârsta de 15 ani, fiind vorba de o inspirație din familie. Mai precis de la fratele său, mare fan MMA. Acel moment a vea să conteze mult în economia a ce avea să urmeze pentru Răzvan Marian.
Drum de succes pe ruta Alba Iulia – Cluj-Napoca – București
Acesta s-a mutat la Cluj-Napoca și, ulterior, la București, pentru a-și împlini noul mare vis, să ajungă în UFC, pe urmele celebrilor Connor McGregor și Nate Diaz.
Din anul 2 de studenție la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Cluj-Napoca s-a mutat și cu școala în București, unde continuă să se perfecționeze cu sârg în ambele domenii care-i vin mănușă, Calculatoarele (n.a acum este student în anul 3) și luptele.
În căutarea echilibrului între pasiuni
În prezent se antrenează la Fight Team Pascu, cea mai bună sală de MMA din Capitală, sub îndrumarea cunoscutului luptător român Ion „Bombardierul” Pascu.
„Încerc să-mi asigur un echilibru, cultivând în paralel ambele pasiuni, pentru Calculatoare și MMA. Chiar nu-mi pot concepe în clipa asta viața fără vreuna dintre ele”, este mesajul de forță pe care Răzvan ni l-a transmis fără ezitare în momentul în care l-am chestionat cu privire la conexiunile care se pot face între domeniul ales pentru perfecționarea la nivel universitar și sportul adorat de el.
„Performance of the night” la „Mixed Victory Championship” 2026
Cea mai recentă performanță în cușca MMA a lui Răzvan Marian e încă foarte-foarte caldă. Sâmbătă, 25 aprilie 2026, el l-a învins pe Radu-Ioan Precup la prima ediție „Mixed Victory Championship”, competiție rezervată sportivilor amatori și semi-pro desfășurată la Apahida (județul Cluj).
El a fost răsplătit pentru prestația sa și cu premiul „Performance of the night” (n.a. cea mai bună prestație a competiției). Performanța este extrem de însemnată cu cât gala din județul Cluj a reunit nu mai puțin de 80 de luptători, din toată țara.
Răzvan Marian a reprezentat, în competiția de la Apahida, Akai Fight Team, condusă de Adrian Cibu.
Este evident că viitorul sună bine pentru tânărul albaiulian Răzvan Marian.
