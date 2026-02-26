VIDEO | Bărbat din Aiud, REȚINUT după ce a intrat într-un local: A sfidat interdicția instanței de a frecventa localuri unde se consumă alcool
Un bărbat de 40 de ani, din Aiud, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii de investigații criminale, după ce ar fi încălcat o hotărâre judecătorească ce îi interzicea accesul în localurile publice în care se consumă băuturi alcoolice.
Potrivit IPJ Alba, la data de 25 februarie 2026, polițiștii de investigații criminale din Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din Aiud, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de neexecutarea sancțiunilor penale.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 20/21 februarie 2026, bărbatul a pătruns în incinta unui local din municipiul Aiud, deși avea măsura complementară de interzicere a accesului în localurile publice în care se consumă băuturi alcoolice, dispusă printr-o hotărâre judecătorească.
Polițiștii continuă cercetările, în vederea documentării întregii activități infracționale a bărbatului.
