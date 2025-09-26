Rămâi conectat

VIDEO | Bărbat din Aiud, REȚINUT de polițiști! A provocat un accident rutier după ce a condus băut. Ce alcoolemie avea

26 septembrie 2025

Bărbat din Aiud, REȚINUT de polițiști! A provocat un accident rutier după ce a condus băut la volan. Avea o alcooleme de 1,17 mg/litru alcool pur în aerul expirat

Un bărbat, de 38 de ani, din Aiud, a fost reținut după ce a fost prins de către polițiștii rutieri conducând un autoturism sub influența băuturilor alcoolice.

Mai exact, în dimineața zilei de 25 septembrie, în jurul orei 08:50, în timp ce se afla la volanul unui autoturism pe strada Ștefan cel Mare din Aiud, bărbatul nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de mașina care se deplasa în fața sa și a intrat în coliziune cu acesta. Din fericire, în urma evenimentului rutier au existat doar pagube materiale. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 septembrie 2025, polițiștii rutieri din Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 38 de ani, din Aiud, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Citește și: Bărbat de 57 de ani, din Săsciori, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Va sta peste un an după gratii pentru că a condus băut

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,17 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în cazul bărbatului de 54 de ani, care conducea al doilea autoturism, rezultatul a fost negativ.

