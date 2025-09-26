VIDEO | Bărbat din Aiud, REȚINUT de polițiști! A provocat un accident rutier după ce a condus băut. Ce alcoolemie avea
Bărbat din Aiud, REȚINUT de polițiști! A provocat un accident rutier după ce a condus băut la volan. Avea o alcooleme de 1,17 mg/litru alcool pur în aerul expirat
Un bărbat, de 38 de ani, din Aiud, a fost reținut după ce a fost prins de către polițiștii rutieri conducând un autoturism sub influența băuturilor alcoolice.
Mai exact, în dimineața zilei de 25 septembrie, în jurul orei 08:50, în timp ce se afla la volanul unui autoturism pe strada Ștefan cel Mare din Aiud, bărbatul nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de mașina care se deplasa în fața sa și a intrat în coliziune cu acesta. Din fericire, în urma evenimentului rutier au existat doar pagube materiale.
Potrivit IPJ Alba, la data de 25 septembrie 2025, polițiștii rutieri din Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 38 de ani, din Aiud, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.
Citește și: Bărbat de 57 de ani, din Săsciori, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Va sta peste un an după gratii pentru că a condus băut
Din cercetări a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 08.50, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Ștefan Cel Mare din Aiud, bărbatul nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul care se deplasa în fața sa și a intrat în coliziune cu acesta, rezultând doar pagube materiale.
În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,17 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în cazul bărbatului de 54 de ani, care conducea al doilea autoturism, rezultatul a fost negativ.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Gheorghe Valentin Rotar: Memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan va rămâne veșnic legată de istoria și identitatea Blajului
Gheorghe Valentin Rotar: Memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan va rămâne veșnic legată de istoria și identitatea Blajului Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a transmis un mesaj de condoleanțe la trecerea la cele veșnice a Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan. Citește și: Când vor avea loc la Blaj funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, întâistătător […]
Femeie de 47 de ani din Sântimbru, BĂTUTĂ de concubinul său beat. Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu
O femeie de 47 de ani din Sântimbru a fost agresată de concubinul său aflat sub influența alcoolului. Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu O femeie de 47 de ani din comuna Sântimbru a fost agresată de concubinul său, în vârstă de 48 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict […]
27 septembrie 2025 | Caravana de vâslit pe Mureș, ediția a 3-a: Tură de vâslit de plăcere între Sântimbru și Partoș
Caravana de vâslit pe Mureș, ediția a 3-a: Tură de vâslit între Sântimbru și Partoș ACS Dragonii Cetății Alba Iulia, în parteneriat cu CSM Unirea Alba Iulia, Primăria Alba Iulia, Primăria Sântimbru și Primăria Ciugud, organizează, sâmbătă, 27 septembrie 2025, începând cu ora 9:00, a treia ediție a Caravanei de vâslit pe Mureș. Cei interesați […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
A fost REȚINUT minorul de 17 ani care a trimis mesaje de amenințare către instituții din țară, inclusiv la Alba Iulia. Complice – o adolescentă de 14 ani
A fost REȚINUT minorul de 17 ani care a trimis mesaje de amenințare către instituții din țară, inclusiv la Alba...
Președintele Nicuşor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune. A avut în spate o reţea
Nicuşor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune. A avut în spate...
Știrea Zilei
Transilvania și Munții Carpați, regiunile din România unde va fi cel mai avantajos de locuit în perspectiva crizei schimbărilor climatice
Transilvania și Munții Carpați, regiunile din România unde va fi cel mai avantajos de locuit în perspectiva crizei schimbărilor climatice...
Suporterii revoltați cer ca CFR Cluj să acopere costurile repatrierii lui Ciprian Scrobotă, decedat în SUA: „Să vă fie rușine! Ar fi normal și moral să suportați orice cost financiar și nu doar atât”
Suporterii revoltați cer ca CFR Cluj să acopere costurile repatrierii lui Ciprian Scrobotă, decedat în SUA: „Să vă fie rușine!”...
Curier Județean
Gheorghe Valentin Rotar: Memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan va rămâne veșnic legată de istoria și identitatea Blajului
Gheorghe Valentin Rotar: Memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan va rămâne veșnic legată de istoria și identitatea Blajului Primarul municipiului...
Femeie de 47 de ani din Sântimbru, BĂTUTĂ de concubinul său beat. Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu
O femeie de 47 de ani din Sântimbru a fost agresată de concubinul său aflat sub influența alcoolului. Polițiștii au...
Politică Administrație
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor...
Opinii Comentarii
26 septembrie – Ziua Limbilor Europei. Se sărbătorește în toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei
26 septembrie – Ziua Limbilor Europei. Se sărbătorește în toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei Ziua Limbilor...
26 septembrie – Ziua Mondială a Munților Carpați. Aproape o treime din suprafața țării este ocupată de munții Carpați
26 septembrie – Ziua Mondială a Munților Carpați. Aproape o treime din suprafața țării este ocupată de munții Carpați Pe...