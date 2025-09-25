Bărbat de 57 de ani, din Săsciori, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Va sta peste un an după gratii pentru că a condus băut

Un bărbat de 57 de ani, din Săsciori, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste un an după gratii pentru că a condus băut.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 septembrie 2025, polițiștii din Săsciori au depistat și reținut un bărbat de 57 de ani, din localitatea Săsciori, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 24 septembrie 2025, de către Judecătoria Sebeș.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an și 2 luni și 10 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI