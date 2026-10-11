VIDEO | Aurel Voicu, la peste 90 de ani, lucrează cu „calculatorul și internetul” pentru lucrarea de doctorat. Inginerul din Cugir este în al doilea an de studiu pentru doctorat la Universitatea „1 Decembrie 1918”

Aurel Voicu, la peste 90 de ani, lucrează cu „calculatorul și internetul” pentru lucrarea de doctorat. Inginerul din Cugir este în al doilea an de studiu pentru doctorat la Universitatea „1 Decembrie 1918”

Inginerul Aurel Voicu din Cugir, fost primar și viceprimar al orașului timp de 12 ani, își continuă la mai mult de 90 de ani activitatea de studiu la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Aurel Voicu este în anul doi al perioadei de studiu pentru doctorat, la facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației. Tema aleasă de inginerul cugirean pentru lucrarea de doctorat este ”Premisele înființării Muzeului orașului Cugir”.

„Studiile durează patru ani, dar trebuie să ții pasul. Acum dau raportul de progres numărul 2. L-am predat pentru verificare etapa 1 și pe data de 28 septembrie este examinarea în fața comisiei. Lucrarea pentru doctorat o voi susține peste doi ani. Am muncit foarte mult până acum. Este destul de greu mai ales că trebuie să fii cu internetul, trebuie să fii cu calculatorul, să fii cu toate astea la pasul vremii. Scriu și de mână și pe calculator. Trebuie ținut pasul cu noutățile și veștile care trebuiesc cuprise în lucrare”, spune Aurel Voicu, care completează că nu folosește deloc inteligența artificială. Acesta a fost principalul susținător al înfințării muzeului din Cugir, primul din oraș.

„Deocamdată, prin hotărârea Consiliului local a fost înființată o expoziție muzeală permanentă. Acum se lucrează la obținerea atestării pentru denumirea de muzeu. Funcționează provizoriu într-un fost internat la Colegiului Național „David Prodan”, dar se caută soluții pentru o altă clădire, cu spații mai potrivite și acces mai bun pentru vizitatori”, a compeltat inginerul din Cugir, ajuns la vârsta de 90 de ani și trei luni.

Dacă totul decurge normal, Aurel Voicu își va susține lucrarea de doctorat, care aprofundează etapele înființării muzeului de la Cugir, în anul academic 2028 – 2029.

Acesta a lucrat întreaga sa viață profesională în cadrul uzinei mecanice din oraș, din 1968 și până în 1995. După pensionare a fost primar și viceprimar al orașului, iar, la finalul carierei politice, s-a dedicat realizării acestui muzeu. Pentru a colabora legal cu instituția culturală și pentru a aprofunda cunoștințele din domeniul istoriei necesare dezideratului, a decis să se înscrie la masterat, pe care l-a absolvit cu brio. Ulterior a decis să obțină și doctoratul.

Aurel Voicu a absolvit masteratul tot la Facultatea de Istorie, iar domeniul ales a fost „Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric”. Pentru a putea urmări și participa la cursuri, Aurel Voicu a fost nevoit să învețe să lucreze pe calculator, asta în condițiile în care 90 la sută din cursurile de la masterat au fost exclusiv online.

Cu toate că mai avea doar puțin până la împlinirea venerabilei vârste de 90 de ani, setea sa de cunoaștere nu îi dădea pace, motiv pentru care fostul edil al orașului de la poalele Drăganei s-a apucat de doctorat.

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