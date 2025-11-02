VIDEO | Aproximativ 20 de albaiulieni au luat startul la Maratonul Istanbulului. Au alergat 42 de kilometri alături de mii de sportivi din diferite țări: ,,M-am simțit super bine”
Aproximativ 20 de albaiulieni au luat startul la Maratonul Istanbulului. Au alergat 42 de kilometri alături de mii de sportivi din diferite țări: ,,M-am simțit super bine”
Aproximativ 20 de albaiulieni au participat la cea de-a 47-a ediție a Maratonului Istanbul, organizată de Spor Istanbul sub sloganul „Singurul Maraton Intercontinental din Lume”.
Un total de 41.416 persoane din 126 de țări au participat la acest eveniment, unul dintre cele trei maratoane Gold Label din Europa, conform criteriilor stabilite de Asociația Mondială de Atletism. 5.976 de alergători în cursa de 42 de kilometri, 12.440 de alergători în cursa de 15,5 kilometri, 18.000 de alergători în cursa Corporate Run și 5.000 de alergători în cursa Public Run.
Cea de-a 47-a ediție a Maratonului Istanbul a început la intrarea laterală anatoliană a Podului Martirilor. Cursa la care au participat cei aproximativ 20 de albaiulieni a început la ora 09:00.
Alergătorii din categoria de 42 de kilometri au coborât de pe partea anatoliană a Podului Martirilor din 15 Iulie până la Beșiktaș și au urmat linia de coastă până la Podul Galata. După traversarea podului, alergătorii s-au îndreptat spre Sirkeci, după care au continuat de-a lungul străzii Kennedy până la drumul de coastă, apoi au trecut prin Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu și Bakırköy, urmând să alerge pe strada Rauf Orbay până la poarta de evacuare a vehiculelor Academiei Forțelor Aeriene. Spre final, participanții vor face o întoarcere și vor urma din nou drumul de coastă până la Parcul Gülhane. Alergătorii au trecut prin parc, urmând linia de tramvai și s-a terminat în Piața Sultanahmet.
Toti alergătorii din județul Alba au reușit să finalizeze cu succes cei 42 de kilometri.
,,După 35 de kilometri am început să simt oboseală dar la final m-am simțit super bine. A fost super”, a spus o participantă.
,,Ne bucurăm deoarece alergăm alături de familie și prieteni. Alergatul și mersul pe bicicletă sunt lucruri pe care trebuie să le prețuiești în viață”, a povestit un bărbat în timp ce alerga.
,,Ultimii doi kilometri în care am urcat a fost puțin mai greu, în rest nu a fost nimic greu”, a transmis un alt participat.
