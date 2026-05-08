Reguli noi de la Ministerul Mediului pentru litoralul Mării Negre. Cum ar trebui aranjate șezlongurile în sezonul estival

Utilizarea şezlongurilor şi a umbrelelor pe litoralul Mării Negre va fi limitată la maximum 70% din suprafaţa închiriată începând din acest sezon estival.

Restul va fi rezervat obligatoriu plajei libere, pe nisip, potrivit unui ghid elaborat de Ordinul Arhitecţilor din România şi publicat în dezbatere de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

„Acest ghid este primul pas prin care punem ordine într-un spaţiu care a funcţionat ani de zile fără reguli coerente. Nu vorbim doar despre estetică, ci despre acces public real, despre echilibru între interesul economic şi protecţia mediului şi despre predictibilitate pentru operatori. În perspectiva noilor contracte de închiriere pe 10 ani, acest document oferă repere clare pentru modul în care vor arăta şi vor funcţiona plajele.

Analizăm inclusiv posibilitatea ca aceste principii să devină parte integrantă din contracte, astfel încât regulile să nu mai fie opţionale”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, citată într-un comunicat al MMAP, transmis, vineri, Agerpres.

Ministerul anunță reforma plajelor

Potrivit ministerului, documentul reprezintă prima etapă a unui proces mai amplu de reformă a modului în care sunt administrate plajele din România, urmând ca, în fazele următoare, să fie dezvoltate soluţii aplicate, direct în teren, care să stea la baza viitoarelor documentaţii urbanistice şi a reglementărilor pentru următoarele sezoane estivale.

„Ghidul pe care îl lansăm astăzi este un instrument practic, construit împreună cu specialiştii, care porneşte de la realitatea din teren şi oferă soluţii concrete pentru organizarea plajelor. Îi încurajăm pe toţi operatorii să îl consulte şi să îl aplice în amenajările pe care le vor realiza în perioada următoare, mai ales în contextul noilor contracte pe termen lung.

Urmează etapele a doua şi a treia, în care vom merge în teren, vom lucra direct pe sectoare de litoral, cu randări şi propuneri de organizare care pot sta ulterior la baza documentaţiilor urbanistice. Este un proces etapizat, dar cu o direcţie clară: reguli unitare, adaptate fiecărei zone şi o creştere reală a calităţii spaţiului litoral”, a menţionat secretarul de stat în MMAP Elena Tudose.

