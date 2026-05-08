Economistul Radu Georgescu: România a depășit Bulgaria la nivelul sărăciei. Cea mai mare inflație din Europa și cea mai mare scădere a puterii de cumpărare

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra creșterii nivelului de sărăcie din România, după ce un studiu Eurostat arată că 30% dintre familiile cu copii se află sub pragul sărăciei.

Potrivit lui Radu Georgescu, este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când Bulgaria depășește România în ceea ce privește nivelul de trai.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

Ieri, Eurostat a prezentat un studiu extrem de important: clasamentul sărăciei din Europa la sfârșitul anului 2025. Acest clasament ține cont de puterea de cumpărare din fiecare țară, atât pentru familiile cu copii, cât și pentru familiile fără copii. Conform Eurostat, 30% din familiile cu copii din România au un venit sub pragul sărăciei!!

În acest timp, Guvernul ne spune că suntem pe drumul cel bun. Dacă sărăcirea românilor înseamnă drumul cel bun, da, într-adevăr, suntem pe drumul cel bun. Este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când Bulgaria depășește România în clasamentul sărăciei. Pe primul loc este Spania, țară unde există o comunitate importantă de români.

Acest clasament a fost realizat în decembrie 2025. În contextul economic și social din România anului 2026 — cea mai mare inflație din Europa și cea mai mare scădere a puterii de cumpărare — este foarte probabil ca nivelul sărăciei din România să depășească 40% în 2026.

Concluzii: Atât s-a putut în România.

Reguli noi de la Ministerul Mediului pentru litoralul Mării Negre. Cum ar trebui aranjate șezlongurile în sezonul estival

Reguli noi de la Ministerul Mediului pentru litoralul Mării Negre. Cum ar trebui aranjate șezlongurile în sezonul estival Utilizarea şezlongurilor şi a umbrelelor pe litoralul Mării Negre va fi limitată la maximum 70% din suprafaţa închiriată începând din acest sezon estival. Restul va fi rezervat obligatoriu plajei libere, pe nisip, potrivit unui ghid elaborat de […]

FOTO | 8 mai 2026 – Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii: „Umanitatea nu ia pauză”

8 mai 2026 – Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii: „Umanitatea nu ia pauză"  Ziua de 8 mai reprezintă Ziua Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, fiind un prilej de a prezenta activitatea umanitară și rolul esențial al Crucii Roșii în susținerea comunităților vulnerabile și a celor aflați în nevoie.

„Masă Sănătoasă” 2026: Cum sunt repartizate județului Alba fondurile aprobate de Guvern pentru programul alimentar din școli. LISTA

„Masă Sănătoasă" 2026: Cum sunt repartizate județului Alba fondurile aprobate de Guvern pentru programul alimentar din școli Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, 8 mai 2026, Hotărârea pentru repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2026 (Legea nr. 43) pentru finanţarea Programului […]

