FOTO: Metalurgistul Cugir – Unirea Tășnad 1-1 (1-1) | Remiză într-un meci tensionat, cu penalty ratat de P. Păcurar și eliminare Șaucă
Metalurgistul Cugir – Unirea Tășnad 1-1 (1-1), în play-off-ul Ligii 3| Remiză într-un meci tensionat, cu penalty ratat de P. Păcurar și eliminare Șaucă
Metalurgistul Cugir a remizat cu Unirea Tășnad, scor 1-1 (1-1), la revenirea în fața fanilor, într-un meci tensionat cu un penalty ratat de P. Păcurar (65) și un cartonaș roșu acordat lui Șaucă (90+1), căpitanul gazdelor fiind eliminat în minutul 90+1, după o fază în care amifitrionii au revendicat o lovitură de pedeapsă neacordată la un fault asupra lui Vitinha.
Citește și: SCM Zalău – Metalurgistul Cugir 3-0 (1-0), în play-off-ul Seriei 7 | „Roș-albaștrii”, al patrulea eșec consecutiv!
O partidă a orgoliilor pentru Metalurgistul Cugir, după înfrângerea de la Tășnad, într-un meci cu probleme, în Vinerea Mare. Elevii lui Lucian Itu au dat o mână indirecctă de ajutor și conjudețenilor de la CSM Unirea Alba Iulia, stopând gruparea sătmăreană, care a pierdut două puncte prețioase în cursa pentru locul 2.
„Roș-albaștrii” au punctat primii prin golgheterul Petra (33, la centrarea lui Vitinha), iar egalitatea a fost restabilită înaintea pauzei la reușita lui Sanago (45), atacantul ivorian care a profitat de o eroare a lui P. Păcurar. În minutul 65, gazdele au beneficiat de o lovitură de pedeapsă (faultat Șaucă), irosit de P. Păcurar, intervenție a portarului Baltă.
Metalurgistul a pus punct crize, ce însuma 4 insuccese la rând, însă a adunat 7 runde în care nu a câștigat (3 puncte acumulate)
Arbitri D. Mormeci (Brașov), M. Tunsoiu (Șinca Nouă), V. Pânzaru (Brașov); rezervă Al. Șuvar (Sibiu) Observatori D. Ciocănea (Sibiu), D. Băloi (Tg. Jiu)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CS Universitar Alba Iulia 4-0 (2-0) | Studenții, primul eșec din play-out!
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CS Universitar Alba Iulia 4-0 (2-0) | Studenții, primul eșec din play-out, la penultima reprezentație CS Universitar Alba Iulia a pierdut la un scor sever, 0-4 (0-2), ultima deplasare stagională din play-out-ul Seriei 7 a Ligii 3, cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii. Citește și: Liga 3, play-out: CSU […]
Progresul Pecica – CIL Blaj 4-0 (2-0), în play-out-ul Seriei 7 din Liga 3 | Eșec aspru în ultima reprezentație stagională pentru echipa din „Mica Romă”
Progresul Pecica – CIL Blaj 4-0 (2-0), în play-out-ul Seriei 7 din Liga 3 | Eșec aspru în ultima reprezentație stagională pentru echipa din „Mica Romă” Progresul Pecica – CIL Blaj, ultima reprezentație a „galben-albaștrilor”, s-a încheiat cu scorul de 4-0 (2-0) în favoarea formației arădene, o victorie categorică. Citește și: CIL Blaj – CSC […]
Stanciu și Rațiu, pe prima listă preliminară a lui Gică Hagi din noul mandat de selecționer al României
Stanciu și Rațiu, pe prima listă preliminară a lui Gică Hagi din noul mandat de selecționer al României Selecţionerul Gheorghe Hagi a anunţat, vineri, 8 mai 2026 lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la meciurile amicale din luna iunie 2026. Pe listă se află doi fotbaliști […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: România a depășit Bulgaria la nivelul sărăciei. Cea mai mare inflație din Europa și cea mai mare scădere a puterii de cumpărare
Economistul Radu Georgescu: România a depășit Bulgaria la nivelul sărăciei. Cea mai mare inflație din Europa și cea mai mare...
Reguli noi de la Ministerul Mediului pentru litoralul Mării Negre. Cum ar trebui aranjate șezlongurile în sezonul estival
Reguli noi de la Ministerul Mediului pentru litoralul Mării Negre. Cum ar trebui aranjate șezlongurile în sezonul estival Utilizarea şezlongurilor...
Știrea Zilei
VIDEO | Percheziții DIICOT în Alba Iulia, Galda de Jos și Sântimbru. Trei persoane, REȚINUTE pentru trafic de droguri de mare risc. Ce au descoperit polițiștii
Percheziții DIICOT în Alba Iulia, Galda de Jos și Sântimbru. Trei persoane, REȚINUTE pentru trafic de droguri de mare risc....
FOTO | Lucrările de amenajare a râului Aiudel, gata de start: Investiție de aproape 115 milioane de lei
Lucrările de amenajare a râului Aiudel, gata de start: Investiție de aproape 115 milioane de lei Încep lucrările de amenajare...
Curier Județean
FOTO | Ana Camelia Voina, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, rezultat extraordinar la Olimpiada ,,Lectura ca abilitate de viață”: A obținut Premiul II și Premiul Special
Ana Camelia Voina, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, rezultat extraordinar la Olimpiada ,,Lectura ca abilitate de...
VIDEO | Vinurile reprezentative ale judeţului Alba pentru anul 2026: Câștigătorii de la Gala Vinurilor de Alba, a XII-a ediție
Vinurile reprezentative ale judeţului Alba pentru anul 2026: Câștigătorii de la Gala Vinurilor de Alba, a XII-a ediție Gala Vinurilor...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
8 mai – Ziua mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii
8 mai – Ziua mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat, în 1859,...
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat patru lovituri de departajare
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat...