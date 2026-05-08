Metalurgistul Cugir – Unirea Tășnad 1-1 (1-1), în play-off-ul Ligii 3| Remiză într-un meci tensionat, cu penalty ratat de P. Păcurar și eliminare Șaucă

Metalurgistul Cugir a remizat cu Unirea Tășnad, scor 1-1 (1-1), la revenirea în fața fanilor, într-un meci tensionat cu un penalty ratat de P. Păcurar (65) și un cartonaș roșu acordat lui Șaucă (90+1), căpitanul gazdelor fiind eliminat în minutul 90+1, după o fază în care amifitrionii au revendicat o lovitură de pedeapsă neacordată la un fault asupra lui Vitinha.

O partidă a orgoliilor pentru Metalurgistul Cugir, după înfrângerea de la Tășnad, într-un meci cu probleme, în Vinerea Mare. Elevii lui Lucian Itu au dat o mână indirecctă de ajutor și conjudețenilor de la CSM Unirea Alba Iulia, stopând gruparea sătmăreană, care a pierdut două puncte prețioase în cursa pentru locul 2.

„Roș-albaștrii” au punctat primii prin golgheterul Petra (33, la centrarea lui Vitinha), iar egalitatea a fost restabilită înaintea pauzei la reușita lui Sanago (45), atacantul ivorian care a profitat de o eroare a lui P. Păcurar. În minutul 65, gazdele au beneficiat de o lovitură de pedeapsă (faultat Șaucă), irosit de P. Păcurar, intervenție a portarului Baltă.

Metalurgistul a pus punct crize, ce însuma 4 insuccese la rând, însă a adunat 7 runde în care nu a câștigat (3 puncte acumulate)

Arbitri D. Mormeci (Brașov), M. Tunsoiu (Șinca Nouă), V. Pânzaru (Brașov); rezervă Al. Șuvar (Sibiu) Observatori D. Ciocănea (Sibiu), D. Băloi (Tg. Jiu)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI