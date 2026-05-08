FOTO | Lucrările de amenajare a râului Aiudel, gata de start: Investiție de aproape 115 milioane de lei

Lucrările de amenajare a râului Aiudel, gata de start: Investiție de aproape 115 milioane de lei

Încep lucrările de amenajare a râului Aiudel, cu o investiție de aproape 115 milioane de lei, a anunțat vineri, 8 mai 2026 Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

„În cursul zilei de astăzi am fost la fața locului, unde a fost predat ampasamentul către firma care se va ocupa de această lucrare de anvergură. Utilajele și echipele de muncitori își vor începe activitatea începând cu data de 11 mai.

Vorbim despre un proiect care a fost o prioritate,pentru locuitorii Aiudului, cât și pentru reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș. Suma investită se ridică la peste 114 milioane de lei, bani alocați de la Bugetul de Stat de către Guvernul Bolojan.

Experiența inundațiilor masive care au avut loc în zonă în anul 2020 ne-a arătat că amenajarea Aiudelului trebuie să fie făcută la cele mai înalte standarde de siguranță. Și asta și facem!

Concret, pe 7 kilometri de pe cursul acestui râu, construim aproape 11 kilometri de ziduri de protecție noi, refacem zonele de mal care s-au degradat în timp și asigurăm albia, astfel încât comunitatea să nu mai stea cu teamă la fiecare ploaie torențială.

Am inițiat acest proiect acum circa 6 ani, împreună cu Oana Badea, fostul primar al Aiudului și Sorin Vlad, director ABA Mureș, cărora le mulțumesc mult pentru implicarea totală. De asemenea, trebuie recunoscut și aportul doamnei Diana Buzoianu, ministrul Mediului”, a relatat Marius Hațegan într-o postare în mediul online.

„A sosit un moment mult așteptat pentru municipiul Aiud – regularizarea Văii Aiudelului. Astăzi am predat amplasamentul, iar lucrările propriu-zise vor începe din 11 mai.

Este un proiect complex, prin care se va reduce riscul de inundații și se va pune în valoare cursul de apă ce ne străbate orașul.

În paralel, cu bani de la bugetul local, vom moderniza străzile Muzicanților si strada Strâmtă și vom incepe să conturăm prima zona de promenadă din oraș”, a anunțat, tot vineri, 8 mai 2026 primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan.

Obiectivul de investiții, promovat în baza Hotărârii de Guvern nr. 363 din 20.04.2023, cuprinde o amenajare complexă pe o lungime de 7 km, în intravilanul municipiului Aiud și al localității componente Aiudul de Sus:

• Capacități proiectate: Albie amenajată pe 7 km, execuția a 10,863 km de protecții de mal și reabilitarea a 1,628 km de protecții existente.

• Valoarea investiției: 114.855 mii lei (din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj este de 97.777 mii lei).

• Cadru legal: Lucrările se execută în baza Autorizației de Construire nr. 26 din 12.05.2023, emisă de Primăria Municipiului Aiud.

Calendarul execuției

Conform Ordinului de Începere a Lucrărilor nr. 1, emis în data de 29.04.2026, execuția efectivă în teren va debuta la data de 11 mai 2026.

Durata de execuție a lucrărilor este de 36 de luni.

Scopul investiției

„Implementarea acestor lucrări hidrotehnice este esențială pentru protejarea infrastructurii critice și a locuințelor din bazinul hidrografic Mureș. Experiența fenomenelor hidrometeorologice extreme din 23 iunie 2020, când râul Aiud a atins cota de 310 cm, a confirmat necesitatea urgentă a acestor măsuri de consolidare și atenuare a viiturilor pentru siguranța cetățenilor”, au precizat reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș.

Sursa de finanțare: Surse proprii ale Administrației Naționale „Apele Române” și bugetul de stat.

