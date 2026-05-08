VIDEO | Percheziții DIICOT în Alba Iulia, Galda de Jos și Sântimbru. Trei persoane, REȚINUTE pentru trafic de droguri de mare risc. Ce au descoperit polițiștii

Bogdan Ilea

Trei persoane ar fi procurat, deținut și vândut, pe raza județului Alba, droguri de risc (canabis), droguri de mare risc („cristal”) și substanțe psihoactive, în perioada 2025 – 2026.

Cele mai multe vânzări au avut loc în Alba Iulia și Sântimbru, substanțele psihoactive fiind vândute cu sume de 50 și 100 de lei pentru un gram.

În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate aproximativ 25 de grame de canabis, 50 de grame de „cristal”, un cântar electronic de precizie, obiecte purtând urme de substanță, precum și sume de bani în lei.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au documentat activitatea infracțională a 3 persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

​Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada 2025 – 2026, la diferite intervale de timp, aceștia ar fi procurat, deținut și vândut, pe raza județului Alba, droguri de risc (canabis), droguri de mare risc („cristal”) și substanțe psihoactive.

​Persoanele ar fi tranzacționat substanțele interzise cu precădere în municipiul Alba Iulia și în localitatea Sântimbru, cu sume cuprinse între 50 și 100 de lei pentru un gram.

​În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în municipiul Alba Iulia și în localitățile Galda de Jos și Sântimbru, au fost descoperite și ridicate aproximativ 25 de grame de canabis, 50 de grame de „cristal”, un cântar electronic de precizie, obiecte purtând urme de substanță, precum și sume de bani în lei.

​La data de 7 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea celor 3 persoane.

​Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba, care a dispus arestarea preventivă a doua dintre acestea, pentru o perioadă de 30 de zile.

​Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba.

​Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

