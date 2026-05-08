Curier Județean

FOTO | Ana Camelia Voina, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, rezultat extraordinar la Olimpiada ,,Lectura ca abilitate de viață”: A obținut Premiul II și Premiul Special

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 minute

în

De

Ana Camelia Voina, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, rezultat extraordinar la Olimpiada ,,Lectura ca abilitate de viață”: A obținut Premiul II și Premiul Special

Eleva Ana Camelia Voina, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, a reușit o performanță extraordinară la Olimpiada ,,Lectura ca abilitate de viață”, faza națională. 

Ea a obținut Premiul II și Premiul Special pentru abilitatea de argumentare. Tânăra din clasa a VIII- A D a mai obținut și premiul special pentru abilitatea de argumentare.

Ana Camelia Voina a fost pregătită de doamna profesoară Ispas Anca Maria.

,,Felicitări elevei ANA CAMELIA VOINA din clasa a VIII- A D  de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, pregătită de doamna prof. ISPAS ANCA MARIA care a obținut un rezultat extraordinar la Olimpiada ,,Lectura ca abilitate de viață” – FAZA NAȚIONALĂ – respectiv, PREMIUL AL II-LEA și PREMIUL SPECIAL pentru abilitatea de argumentare!

Felicitări maxime! Suntem mândri de voi!”, se arată într-o postare publicată, pe o rețea de socializare, de Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Vinurile reprezentative ale judeţului Alba pentru anul 2026: Câștigătorii de la Gala Vinurilor de Alba, a XII-a ediție

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

8 mai 2026

De

Vinurile reprezentative ale judeţului Alba pentru anul 2026: Câștigătorii de la Gala Vinurilor de Alba, a XII-a ediție Gala Vinurilor de Alba, a XII-a ediție, a avut loc astăzi, 8 mai 2026, de la ora 17:00, în sala Atrium Centurionum a Consiliului Judeţean Alba.  Concursul Județean de Vinuri, ajuns la ediția cu numărul XII, a […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Copiii de la Grădinița „Licurici” din Alba Iulia, întâlnire cu jandarmii: Au cunoscut-o pe cățelușa Hera și au descoperit tehnica folosită în misiuni

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

8 mai 2026

De

Copiii de la Grădinița „Licurici” din Alba Iulia, întâlnire cu jandarmii: Au cunoscut-o pe  Hera și au descoperit tehnica folosită în misiuni Jandarmii din Alba au participat vineri, 8 mai 2026, la o activitate specială alături de copiii de la Grădinița „Licurici” din municipiul Alba Iulia. Oamenii legii au vorbit cu cei mici despre rolul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Care este starea fetiței agresate pe o stradă din Alba Iulia de către un bărbat. Precizările medicilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

8 mai 2026

De

Care este starea fetiței agresate pe o stradă din Alba Iulia de către un bărbat. Precizările medicilor Fetița de 12 ani, agresată astăzi, pe o stradă din Alba Iulia, a fost transferată pe Secția de Chirurgie pentru tratament de specialitate după investigațiile necesare și stabilizare. Potrivit medicilor, diagnosticul este: traumatism cranio-cerebral, plagă prin înjunghiere la […]

Citește mai mult