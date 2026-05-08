CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CS Universitar Alba Iulia 4-0 (2-0) | Studenții, primul eșec din play-out, la penultima reprezentație

CS Universitar Alba Iulia a pierdut la un scor sever, 0-4 (0-2), ultima deplasare stagională din play-out-ul Seriei 7 a Ligii 3, cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii.

Pentru gruparea bănățeană, care a aniversat 8 ani de la înființare, au punctat Trandu (28, lovitură liberă), juniorul Ardel (35, la prima reușită la seniori) și Velcotă (53), iar rezultatul final a fost parafat de ex-uniristul Andreaș (87). La fel ca în cazul conjudețenilor de la CIL Blaj, s-a înregistrat cel mai drastic eșec al anului.

„Alb-albaștrii” au pierdut în premieră în aceast fază a campionatului, după ce au strâns 6 dispute fără înfrângere, precedentul eșec acum două luni, pe „Cetate”, la scor de neprezentare. Amfitrionii nu câștigaseră de 3 partide (două remize consecutive, ultima, 1-1 la Blaj), iar la despărțirea de fani s-au impus în al treilea meci direct stagional cu tânăra formație universitară.

Arbitri C. Blîndu (Târgu Jiu), O. Timar (Oradea), S. Tudor (Sântana); rezervă Ad. Negrean (Zalău) Observatori M. Jivan (Arad), Monica Sabolovits (Caraș-Severin)

