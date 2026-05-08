VIDEO | Vinurile reprezentative ale judeţului Alba pentru anul 2026: Câștigătorii de la Gala Vinurilor de Alba, a XII-a ediție
Gala Vinurilor de Alba, a XII-a ediție, a avut loc astăzi, 8 mai 2026, de la ora 17:00, în sala Atrium Centurionum a Consiliului Judeţean Alba.
Concursul Județean de Vinuri, ajuns la ediția cu numărul XII, a pus în valoare vinurile de calitate realizate de vinificatorii din județul Alba, la categoriile mici, medii şi mari producători.
Pentru cele trei categorii au fost înscrie 80 de probe, prezentate de 25 de producători locali de vinuri, din toate cele patru podgorii ale judeţului Alba.
În cadrul evenimentului, pe lângă premiile decernate pentru cele trei categorii, au fost desemnate şi vinurile reprezentative ale judeţului Alba pentru anul 2026.
Căștigătorii de la Gala Vinurilor de Alba
- Locul I – Vinul Traminer sec / 2024 – Pivnița Savu din Ciumbrud
- Locul II – Fetească Neagră – Casa de Vinuri Maria din Cricău
- Locul III – Vinul Muscat Ottonel demidulce / 2026 – PFA Lupșan Mărioara din Cricău
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Ţara Vinului, Consiliul Judeţean Alba, Grupul de Acţiune Locală Pe Mureş şi pe Târnave şi Grupul de Acţiune Locală Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare.
Știre în curs de actualizare…
