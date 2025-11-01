VIDEO | De la soarele Spaniei la răcoarea Transilvaniei: un portocal adus în ghiveci s-a aclimatizat la Lancrăm

Portocal adus din Spania, aclimatizat într-o gospodărie din Lancrăm

Legăturile puternice cu Spania ale familiei Vasile și Gabriela Popescu din Lancrăm s-au materializat și prin aclimatizarea în propria gospodărie a unui portocal.

„A fost adus în ghiveci din Spania acum aproximativ 3 ani și jumătate, la pachet cu un lămâi, și acesta în ghiveci. Dacă lămâiul nu a făcut fructe până acum, deși a înflorit, portocalul ne-a surprins extrem de plăcut. Acesta a făcut fructe, iată, la timp relativ scurt după ce a ajuns la noi, în Lancrăm.

Probabil până în ianuarie anul viitor acestea vor ajunge la nivel de coacere optim. Cam din septembrie încep să se coacă. În Spania, de regulă, în ianuarie se culeg portocalele”, ne-a istorisit Gabriela Popescu.

„În partea caldă a anului ținem atât portocalul cât și lămâiul în curtea casei noastre. Toamna și iarna îi adăpostim în casă. Mai cu seamă portocalul reprezintă o încântare pentru toți cei care ne trec pragul”, ne-a mai spus Gabriela Popescu.

Familia Popescu a făcut o adevărată pasiune pentru creșterea plantelor. Ce doi soți, ambii pensionari, au timp berechet la dispoziție pentru a se îngriji și de merii, cireșii, vișinii, prunii și piersicii din frumoasa lor livadă. Strugurei, căpșuni, zmeură și răbarbăr sunt alte roade ale naturii de care se bucură an de an ca răsplată a muncii lor.

Portocalul, un simbol al soarelui și al prospețimii, a fost mult timp asociat cu grădinile mediteraneene și cu zonele calde. Deși climatul României nu este ideal pentru portocali, cu îngrijiri speciale și soiuri adaptate, acești arbori pot deveni o realitate în anumite regiuni. Portocalul preferă un climat cald, cu temperaturi care nu scad sub 0°C.

În România, zonele sudice și sud-vestice, precum Oltenia, Dobrogea și partea de sud a Munteniei, oferă condiții ceva mai favorabile, mai ales dacă arborii sunt protejați de ger în timpul iernii.

În restul țării, portocalii pot fi crescuți în ghivece mari, care să fie aduse în interior pe timpul sezonului rece, așa cum se întâmplă, de altfel, și în gospodăria familiei Popescu din Lancrăm. Portocalii pot fi afectați de dăunători, cum ar fi păduchii lânoși sau acarienii.

De asemenea, sensibilitatea la frig rămâne principala provocare pentru cultivarea în România. Soluția este reprezentată de folosirea protecțiilor suplimentare și de un management atent al condițiilor climatice.

