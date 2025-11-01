VIDEO | De la soarele Spaniei la răcoarea Transilvaniei: un portocal adus în ghiveci s-a aclimatizat la Lancrăm
Portocal adus din Spania, aclimatizat într-o gospodărie din Lancrăm
Legăturile puternice cu Spania ale familiei Vasile și Gabriela Popescu din Lancrăm s-au materializat și prin aclimatizarea în propria gospodărie a unui portocal.
„A fost adus în ghiveci din Spania acum aproximativ 3 ani și jumătate, la pachet cu un lămâi, și acesta în ghiveci. Dacă lămâiul nu a făcut fructe până acum, deși a înflorit, portocalul ne-a surprins extrem de plăcut. Acesta a făcut fructe, iată, la timp relativ scurt după ce a ajuns la noi, în Lancrăm.
Probabil până în ianuarie anul viitor acestea vor ajunge la nivel de coacere optim. Cam din septembrie încep să se coacă. În Spania, de regulă, în ianuarie se culeg portocalele”, ne-a istorisit Gabriela Popescu.
„În partea caldă a anului ținem atât portocalul cât și lămâiul în curtea casei noastre. Toamna și iarna îi adăpostim în casă. Mai cu seamă portocalul reprezintă o încântare pentru toți cei care ne trec pragul”, ne-a mai spus Gabriela Popescu.
Familia Popescu a făcut o adevărată pasiune pentru creșterea plantelor. Ce doi soți, ambii pensionari, au timp berechet la dispoziție pentru a se îngriji și de merii, cireșii, vișinii, prunii și piersicii din frumoasa lor livadă. Strugurei, căpșuni, zmeură și răbarbăr sunt alte roade ale naturii de care se bucură an de an ca răsplată a muncii lor.
Portocalul, un simbol al soarelui și al prospețimii, a fost mult timp asociat cu grădinile mediteraneene și cu zonele calde. Deși climatul României nu este ideal pentru portocali, cu îngrijiri speciale și soiuri adaptate, acești arbori pot deveni o realitate în anumite regiuni. Portocalul preferă un climat cald, cu temperaturi care nu scad sub 0°C.
În România, zonele sudice și sud-vestice, precum Oltenia, Dobrogea și partea de sud a Munteniei, oferă condiții ceva mai favorabile, mai ales dacă arborii sunt protejați de ger în timpul iernii.
În restul țării, portocalii pot fi crescuți în ghivece mari, care să fie aduse în interior pe timpul sezonului rece, așa cum se întâmplă, de altfel, și în gospodăria familiei Popescu din Lancrăm. Portocalii pot fi afectați de dăunători, cum ar fi păduchii lânoși sau acarienii.
De asemenea, sensibilitatea la frig rămâne principala provocare pentru cultivarea în România. Soluția este reprezentată de folosirea protecțiilor suplimentare și de un management atent al condițiilor climatice.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Investiție realizată în timp record în Munții Apuseni. Primar: „Mă bucur că am reușit să finalizăm atât de repede prima creșă modernă din Abrud”
Investiție realizată în timp record în Munții Apuseni. Primarul Radu Tuhuț: „Mă bucur că am reușit să finalizăm atât de repede prima creșă modernă din Abrud” În inima Munților Apuseni, orașul Abrud scrie istorie. Prima creșă modernă din întreaga zonă a fost construită într-un timp record. Lucrările au început a doua zi de Paște, în […]
VIDEO | Băiat de 16 ani din județul Alba, REȚINUT. S-a îmbătat și a ÎNȚEPAT, în spate și zona urechii, un tânăr de 18 ani, care a fost transportat la spital
VIDEO | Băiat de 16 ani din județul Alba, REȚINUT. A BĂUT și a ÎNȚEPAT, în spate și zona urechii, un tânăr de 18 ani Un tânăr de 16 ani a fost reținut după ce, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, în timp ce se afla pe Bulevardul Republicii din municipiul […]
VIDEO | Deputatul Călin Matieș, ales președinte al AUR Alba, la primele alegeri organizate de filiala județeană. L-a avut contracanditat pe Cristian Crișan
Deputatul Călin Matieș, ales președinte al AUR Alba, la primele alegeri organizate de filiala județeană. L-a avut contracanditat pe Cristian Crișan În această seară a avut loc, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, primele alegeri în organizația județeană a AUR Alba. De altfel, filiala este prima din țară care organizează alegeri, urmând […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ce sancțiuni riscați dacă parcați pe locurile destinate femeilor însărcinate sau părinților cu copii mici
Ce sancțiuni riscați dacă parcați pe locurile destinate femeilor însărcinate sau părinților cu copii mici În România a intrat în...
Persoanele afectate de vaccinul anti-COVID pot da statul în JUDECATĂ. Curtea de Casație și Justiție validează cererile de despăgubiri
Persoanele afectate de vaccinul anti-COVID pot da statul în JUDECATĂ. Curtea de Casație și Justiție validează cererile de despăgubiri Înalta...
Știrea Zilei
VIDEO | De la soarele Spaniei la răcoarea Transilvaniei: un portocal adus în ghiveci s-a aclimatizat la Lancrăm
Portocal adus din Spania, aclimatizat într-o gospodărie din Lancrăm Legăturile puternice cu Spania ale familiei Vasile și Gabriela Popescu din...
VIDEO | Investiție realizată în timp record în Munții Apuseni. Primar: „Mă bucur că am reușit să finalizăm atât de repede prima creșă modernă din Abrud”
Investiție realizată în timp record în Munții Apuseni. Primarul Radu Tuhuț: „Mă bucur că am reușit să finalizăm atât de...
Curier Județean
FOTO | Lukas Orzeiu și Maya Urs, CSM Unirea Alba Iulia, participă la Campionatul Mondial de Dans Sportiv organizat la Sibiu. Clubul ,,Life is Dance”: ,,O mândrie națională”
Lukas Orzeiu și Maya Urs, CSM Unirea Alba Iulia, participă la Campionatul Mondial de Dans Sportiv organizat la Sibiu. Clubul...
VIDEO | Caresta Bags, cea mai mare fabrică de marochinărie din Alba, furnizori oficiali ai Casei Regale a României
VIDEO | Caresta Bags, cea mai mare fabrică de marochinărie din Alba, furnizori oficiali ai Casei Regale a României Caresta...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi
Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi Luna...
1 noiembrie 1599: 425 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul, în Cetatea Alba Iulia
1 noiembrie 1599: 425 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul, în Cetatea Alba Iulia Deși au...