VIDEO | Antrenoarea Mariana Bucerzan, doamna atletismului albaiulian, sărbătorită la împlinirea vârstei de 71 de ani: Retragere oficială din activitate

Antrenoarea Mariana Bucerzan, doamna atletismului albaiulian, sărbătorită la împlinirea vârstei de 71 de ani: Retragere oficială din activitate

Mariana Bucerzan, doamna atletismulului albaiulian, a fost aniversată, vineri, 27 februarie 2026, în cadru festiv, la împlinirea frumoasei vârste de 71 de ani.

Momentele speciale s-au consumat la sediul clubului sportiv CS Unirea Alba Iulia, reprezentând în fapt retragerea oficială din activitate a Marianei Burcezan.

Aceasta a dedicat atletismului o jumătate de secol de viață.

La evenimentul festiv au fost prezenți, între alții, Ana Rodean, Mihaela Vlas și Marius Anghel, alături de conducerea clubului sportiv CS Unirea Alba Iulia.

Mariana Bucerzan a primit o diplomă de gratitudine din partea președintelui Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, o plachetă din partea clubului sportiv la care și-a desfășurat activitatea, dar și un tricou, toate realizate special pentru acest dublu eveniment extrem de încărcat de emoție.

Cei prezenți au gustat dintr-un tort pregătit pentru distinsa aniversată.

Mariana Bucerzan anunțase la începutul lunii februarie 2026 că pune capăt carierei sale impresionante de antrenoare de atletism.

„Dragi prieteni, foști sportivi și colegi din intreaga țară, după 50 de ani de activitate la CS Unirea Alba Iulia ca antrenor de atletism, predau ștafeta foștilor sportivi, actuali profesori.

Este vorba de Mihaela Vlas, Ana Rodean și Lucian Tatu.

Le doresc multe medalii naționale și internaționale!”, a fost mesajul transmis, miercuri, 4 februarie 2026, de Mariana Bucerzan.

Aceasta a antrenat numeroase generaţii de sportivi şi mulţi dintre aceştia au avut rezultate remarcabile, devenind campioni ai acestui minunat sport.

În anii de școală a practicat handbalul și voleiul. „Botezul” în atletism și l-a făcut cu aruncarea greutății și aruncarea discului.

A urmat începând din 1974 cursurile Școlii Superioare de Antrenori, proaspăt înființată la București, și a netezit în timp drumul spre performanță al unor sportivi precum Dumitru Vasiloaie, Cristian Ilisin, Teodora Anton (ajunsă arbitru internaţional de fotbal), Ana Rodean, Georgiana Petraş, Claudia Tamaş, Laura Lodroman, Mădălina Istrate şi Alexandra Suciu și, nu în ultimul rând, Ana Maria Groza.

