FOTO | Mariana Bucerzan a pus capăt unei cariere de o jumătate de secol de antrenoare de atletism: „Predau ștafeta foștilor sportivi, actuali profesori”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Mariana Bucerzan a pus capăt unei cariere de o jumătate de secol de antrenoare de atletism

Moment cu puternică încărcătură emoțională în sportul albaiulian.

Mariana Bucerzan a anunțat că pune capăt unei cariere de o jumătate de secol de antrenoare de atletism.

„Dragi prieteni, foști sportivi și colegi din intreaga țară, după 50 de ani de activitate la CS Unirea Alba Iulia ca antrenor de atletism, predau ștafeta foștilor sportivi, actuali profesori.

Este vorba de Mihaela Vlas, Ana Rodean și Lucian Tatu.

Le doresc multe medalii naționale și internaționale!”, este mesajul transmis, miercuri, 4 februarie 2026, de Mariana Bucerzan.

Albaiulianca Mariana Bucerzan va împlini 71 de ani pe 27 februarie 2026.

A antrenat numeroase generaţii de sportivi şi mulţi dintre aceştia au avut rezultate remarcabile, devenind campioni ai acestui minunat sport.

„Mi-am adus contribuţia atât cât am putut şi a fost nevoie. M-am implicat cu sufletul pentru că îmi erau foarte dragi copiii. Astăzi generaţiile vechi s-au aşezat la casa lor, dar nu m-au uitat. Îmi creşte inima când sunt căutată foşti elevi de pretudindeni din lume“, afirma Mariana Bucerzan într-un interviu.

În anii de școală a practicat handbalul și voleiul. „Botezul” în atletism și l-a făcut cu aruncarea greutății și aruncarea discului.

A urmat începând din 1974 cursurile Școlii Superioare de Antrenori, proaspăt înființată la București, și a netezit în timp drumul spre performanță al unor sportivi precum Dumitru Vasiloaie, Cristian Ilisin, Teodora Anton (ajunsă arbitru internaţional de fotbal), Ana Rodean, Georgiana Petraş, Claudia Tamaş, Laura Lodroman, Mădălina Istrate şi Alexandra Suciu și, nu în ultimul rând, Ana Maria Groza.

