FOTO | Petru Joldeș și Ștefan Greculeac, merituoșii elevi din Alba care au obținut PREMIUL III la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026

Petru Joldeș și Ștefan Greculeac, merituoșii elevi din Alba care au obținut PREMIUL III la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026

Doi elevi de clasa a VIII-a din Alba au avut o prestație de excepție la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026 – categoria științe aplicate juniori.

Petru Joldeș (Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia) și Ștefan Greculeac (Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia) au făcut echipa răsplătită cu Premiul III.

Ei au fost îndrumați de profesoara Mariana Maierescu.

Proiectul care le-a adus Locul III la Etapa Națională a fost „N.E.W. HOME” – explorarea altor planete. Au îmbinat cunoștințe din mai multe domenii, cum ar fi astronomia, fizica, matematica, biologie, mecanica, iar robotul a fost dotat cu mai multe accesorii pentru explorare efectivă.

Participanții la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică propun soluții inovatoare pentru probleme reale și își susțin proiectele în fața unor comisii de specialitate, demonstrând atât rigoare științifică, cât și creativitate tehnică.

sursa: Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia

