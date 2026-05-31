FOTO | Petru Joldeș și Ștefan Greculeac, merituoșii elevi din Alba care au obținut PREMIUL III la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026
Petru Joldeș și Ștefan Greculeac, merituoșii elevi din Alba care au obținut PREMIUL III la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026
Doi elevi de clasa a VIII-a din Alba au avut o prestație de excepție la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026 – categoria științe aplicate juniori.
Petru Joldeș (Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia) și Ștefan Greculeac (Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia) au făcut echipa răsplătită cu Premiul III.
Ei au fost îndrumați de profesoara Mariana Maierescu.
Proiectul care le-a adus Locul III la Etapa Națională a fost „N.E.W. HOME” – explorarea altor planete. Au îmbinat cunoștințe din mai multe domenii, cum ar fi astronomia, fizica, matematica, biologie, mecanica, iar robotul a fost dotat cu mai multe accesorii pentru explorare efectivă.
Participanții la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică propun soluții inovatoare pentru probleme reale și își susțin proiectele în fața unor comisii de specialitate, demonstrând atât rigoare științifică, cât și creativitate tehnică.
sursa: Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Tinerii cu Skepsis, premiați la Festivalul de Teatru Contemporan ActFest 2026, organizat la Galați
Tinerii cu Skepsis, premiați la Festivalul de Teatru Contemporan ActFest 2026, organizat la Galați Tinerii membri ai trupei Skepsis s-au remarcat la ediția 2026 a Festivalului de Teatru Contemporan ActFest, desfășurat în perioada 29-30 mai 2026 la Galați, obținând aprecierea juriului și a publicului pentru prestația lor artistică. Spectacolul „Soluția” a fost recompensat cu Premiul […]
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Sebeș: Două mașini s-au ciocnit în zona Petrom
ACCIDENT rutier în Sebeș: Două mașini s-au ciocnit în zona Petrom Un accident rutier a avut loc duminică, în jurul orei 13.45, în Sebeș. Două autoturisme s-au ciocnit în zona Petrom din municipiu. Citește și: UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier pe DN 1, la Sebeș: Șofer de 44 de ani, ”mort de beat”, rănit după […]
31 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
31 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează duminică, 31 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
1-2 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor Hidrologii au emis o avertizare...
Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei. O creștere cu 16% față de 2025
Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei....
Știrea Zilei
VIDEO | Duna Nap (Zilele Dunării) 2026, la Rimetea: Târg de meșteșugari, degustări de produse tradiționale, ateliere pentru copii și muzică bună, sub Piatra Secuiului
Duna Nap (Zilele Dunării) 2026, la Rimetea: Târg de meșteșugari, degustări de produse tradiționale, ateliere pentru copii și muzică bună,...
VIDEO | Bărbatul care s-a răsturnat cu mașina la ieșire din Sebeș, urmărit de polițiști înainte de producerea accidentului. S-a urcat ,,beat mangă” la volan, după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de casa fostei partenere
Bărbatul care s-a răsturnat cu mașina la ieșire din Sebeș, urmărit de polițiști înainte de producerea accidentului. S-a urcat ,,beat...
Curier Județean
FOTO | Tinerii cu Skepsis, premiați la Festivalul de Teatru Contemporan ActFest 2026, organizat la Galați
Tinerii cu Skepsis, premiați la Festivalul de Teatru Contemporan ActFest 2026, organizat la Galați Tinerii membri ai trupei Skepsis s-au...
FOTO | Petru Joldeș și Ștefan Greculeac, merituoșii elevi din Alba care au obținut PREMIUL III la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026
Petru Joldeș și Ștefan Greculeac, merituoșii elevi din Alba care au obținut PREMIUL III la etapa națională a Olimpiadei de...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...