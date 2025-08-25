VIDEO | AMENZI de 8.500 de lei date de jandarmii din Alba la evenimentele din weekend de la Alba Iulia și Întregalde: 200 de articole de îmbrăcăminte confiscate în Talcioc

În perioada 22 – 24 august 2025, pe lângă asigurarea măsurilor de ordine publică la evenimetele desfășurate pe raza județului, au fost efectuate 7 activități de intervenție preventivă la evenimentele desfășurate la Alba Iulia și Întregalde.

Au fost aplicate 6 avertismente scrise și 14 amenzi în valoare totală de 8500 de lei pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială și tulburarea ordinii și liniștii publice(Lg. 61/1991).

De asemenea, împreună cu polițiștii au fost constatate și 2 infracțiuni, persoanele în cauză fiind conduse la sediul Poliției pentru continuarea cercetărilor.

„În perioada de referință colegii noștri au legitimat peste 130 de persoane. De asemenea, în acest sfârșit de săptămână, colegii noștrii au intervenit la 9 apeluri la numarul de urgență 112, dintre care un apel care a semnalat prezența unui urs în localitatea Sohodol, satul Luminești.

Duminică, 24 august, Jandarmeria Alba a desfășurat două acțiuni punctuale în zona pieței Talcioc din Alba Iulia și pe râurile din județ având ca scop prevenirea și combaterea comerțului ilicit cu produse contrafăcute și combaterea pescuitului ilegal.

Pe parcursul verificărilor, forțele de ordine au depistat peste 200 articole de îmbrăcăminte ce prezentau indicii că ar fi contrafăcute. Produsele confiscate au fost predate autorităților competente pentru continuarea cercetărilor. Pentru faptele constatate, au fost întocmite actele necesare, în conformitate cu Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în vederea menținerii unui climat de ordine publică și a combaterii fenomenului de comercializare a produselor contrafăcute”, se arată într-un comunicat al Jandarmeriei Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI