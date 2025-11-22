VIDEO | „Alergatul este sănătate”. Tănăsie Marian, 78 de ani, a luat startul în costum popular la Crosul Unirii 2025. A participat la peste 30 de concursuri doar în acest an
„Alergatul este sănătate”. Tănăsie Marian, 78 de ani, a luat startul în costum popular la Crosul Unirii 2025. A participat la peste 30 de concursuri doar în acest an
Alergatul se află într-o strânsă relație cu o viață sănătoasă, acesta este unul dintre principiile după care se ghidează Tanasie Marian, din Pitești, participant la Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia.
Citește și: VIDEO | Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: Peste 300 de competitori participă la evenimentul desfășurat în Șanțurile Cetății
Ziarul Unirea a stat de vorbă cu bărbatul de 78 de ani care a participat, doar în acest an, la peste 30 de concursuri și care este vice campion la veterani:
,,Pentru mine este o plăcere. Mai ales că pot să îmi prezint și costumul popular. De la început am mers doar în costum popular. Mă simt foarte bine aici, am prieteni, ne întâlnim”, a povestit Tanasie Marian.
Pentru bărbatul din Pitești, alergatul este un aspect foarte important în viață. De la vârsta de 45 de ani, atunci când a decis să participe la un maraton din București, a continuat să fie o prezență constantă la concursurile de alergat din țară.
,,Alergatul este sănătate. Noi, cei mai în vârstă, mergem pe principiul ăsta. Știm că astfel am ajuns la vârsta asta, când știm că putem să alergăm alături de ei. Alerg de la 45 de ani. Am început cu un maraton la București și sunt chiar vice campion la veterani. O să mai continui cât se poate. Anul acesta am un record personal, am participat la 36 de concursuri în acest an”, a mai spus Tanasie Marian.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | ACCIDENT rutier în Ampoița, pe DN74: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat
VIDEO | ACCIDENT rutier în Gura Ampoiței: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc astăzi, 22 noiembrie, în jurul orei 15:00, pe DN 74 la intersecția cu DC 69. Din primele informații, o persoană are nevoie de îngrijiri medicale […]
22 – 23 noiembrie 2025 | COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM
COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM Meteorologii ANM au emis un cod galben de ploaie, ce se va transforma treptat, în special seara și noaptea, în lapoviță și ninsoare. Intervalul de valabilitate este 22 și 23 noiembrie. În zona montană a județelor Gorj, […]
Licitație deschisă în comuna Pianu: 35 de loturi de teren în zona ,,Teren Golf”. Condiții de participare și calendar
Licitație deschisă în comuna Pianu: 35 de loturi de teren în zona ,,Teren Golf”. Condiții de participare și calendar Comuna Pianu, județul Alba, cu sediul în Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, cod poștal 517535, telefon 0258-761111, fax 0258-761111, e-mail: [email protected], organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea a 35 de loturi de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare
„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de...
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea...
Știrea Zilei
VIDEO | Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: Peste 300 de competitori participă la evenimentul desfășurat în Șanțurile Cetății
Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: ,,A venit momentul mult așteptat, care adună competitori din toată țara” Sâmbătă,...
Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de monitorizare
Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de...
Curier Județean
VIDEO | ACCIDENT rutier în Ampoița, pe DN74: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat
VIDEO | ACCIDENT rutier în Gura Ampoiței: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat Un accident rutier...
22 – 23 noiembrie 2025 | COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM
COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM Meteorologii ANM...
Politică Administrație
VIDEO | Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională”
Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională” Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a...
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Opinii Comentarii
22 noiembrie 1963: Asasinarea președintelui american John Fitzgerald Kennedy
22 noiembrie: Asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, unul dintre cei mai iubiţi preşedinţi americani Primul preşedinte catolic la Casa Albă...
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...