VIDEO | „Alergatul este sănătate”. Tănăsie Marian, 78 de ani, a luat startul în costum popular la Crosul Unirii 2025. A participat la peste 30 de concursuri doar în acest an

„Alergatul este sănătate”. Tănăsie Marian, 78 de ani, a luat startul în costum popular la Crosul Unirii 2025. A participat la peste 30 de concursuri doar în acest an

Alergatul se află într-o strânsă relație cu o viață sănătoasă, acesta este unul dintre principiile după care se ghidează Tanasie Marian, din Pitești, participant la Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia.

Ziarul Unirea a stat de vorbă cu bărbatul de 78 de ani care a participat, doar în acest an, la peste 30 de concursuri și care este vice campion la veterani:

,,Pentru mine este o plăcere. Mai ales că pot să îmi prezint și costumul popular. De la început am mers doar în costum popular. Mă simt foarte bine aici, am prieteni, ne întâlnim”, a povestit Tanasie Marian.

Pentru bărbatul din Pitești, alergatul este un aspect foarte important în viață. De la vârsta de 45 de ani, atunci când a decis să participe la un maraton din București, a continuat să fie o prezență constantă la concursurile de alergat din țară.

,,Alergatul este sănătate. Noi, cei mai în vârstă, mergem pe principiul ăsta. Știm că astfel am ajuns la vârsta asta, când știm că putem să alergăm alături de ei. Alerg de la 45 de ani. Am început cu un maraton la București și sunt chiar vice campion la veterani. O să mai continui cât se poate. Anul acesta am un record personal, am participat la 36 de concursuri în acest an”, a mai spus Tanasie Marian.

