VIDEO | Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: Peste 300 de competitori participă la evenimentul desfășurat în Șanțurile Cetății
Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: ,,A venit momentul mult așteptat, care adună competitori din toată țara”
Sâmbătă, 22 noiembrie, are loc a 56-a ediție a Crosului Unirii, desfășurată în Șanțurile Cetății (zona restaurant Gothic), din Alba Iulia. Între 350 și 400 de competitori, din mai multe zone din România, participă la eveniment.
Programul evenimentului:
- Până la 10:30 – Sosirea tuturor participanților în zona de start (Șanțurile Cetății – zona Gothic)
- 10:00 – 10:45 – Ridicarea tricourilor de concurs
- 11:00 – Start 1: 1 km – Copii până la 11 ani (fete și băieți)
- 11:15 – Start 2: 2,7 km – Categorii 12 ani – 90+ (feminin și masculin)
- 12:30 – Festivitatea de premiere
,,Vino să simți pulsul Cetății, să alergi alături de oameni plini de entuziasm și să ducem împreună mai departe o tradiție care unește generații!
Indiferent dacă alergi pentru performanță, pentru sănătate sau doar pentru bucuria de a fi parte dintr-un eveniment de suflet, Crosul Unirii te așteaptă cu brațele deschise! Înscrie-te, pune-ți pantofii de alergare și hai la mișcare”, a transmis Primăria Alba Iulia.
