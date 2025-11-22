VIDEO | Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: Peste 300 de competitori participă la evenimentul desfășurat în Șanțurile Cetății

Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: ,,A venit momentul mult așteptat, care adună competitori din toată țara”

Sâmbătă, 22 noiembrie, are loc a 56-a ediție a Crosului Unirii, desfășurată în Șanțurile Cetății (zona restaurant Gothic), din Alba Iulia. Între 350 și 400 de competitori, din mai multe zone din România, participă la eveniment.

Programul evenimentului:

Până la 10:30 – Sosirea tuturor participanților în zona de start (Șanțurile Cetății – zona Gothic)

10:00 – 10:45 – Ridicarea tricourilor de concurs

11:00 – Start 1: 1 km – Copii până la 11 ani (fete și băieți)

11:15 – Start 2: 2,7 km – Categorii 12 ani – 90+ (feminin și masculin)

12:30 – Festivitatea de premiere

,,Vino să simți pulsul Cetății, să alergi alături de oameni plini de entuziasm și să ducem împreună mai departe o tradiție care unește generații!

Indiferent dacă alergi pentru performanță, pentru sănătate sau doar pentru bucuria de a fi parte dintr-un eveniment de suflet, Crosul Unirii te așteaptă cu brațele deschise! Înscrie-te, pune-ți pantofii de alergare și hai la mișcare”, a transmis Primăria Alba Iulia.

