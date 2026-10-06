Video | Albaiulianul Dorin Fleșeriu, mai rapid ca niciodată în Italia, la unul dintre cele mai dure IRONMAN-uri din lume: „Faceți sport! Vă poate schimba viața!”

Albaiulianul Dorin Fleșeriu, mai rapid ca niciodată în Italia, la unul dintre cele mai dure IRONMAN-uri din lume: „Faceți sport! Vă poate schimba viața!”

Un nou record personal pentru sportivul albaiulian Dorin Fleșeriu la IRONMAN Italy Emilia-Romagna: 3,8 kilometri de înot în mare, 180 de kilometri pe bicicletă prin ploaie torențială și un maraton încheiat în 4 ore și 19 minute.

Timpul total, cu tranziții, a fost de 11 ore și 40 de minute, cu aproape 30 de minute mai bun decât performanța de la IRONMAN Barcelona, de anul trecut.

„Foarte pe scurt, am străbătut:

3,8 kilometri înot în mare, în 1 oră și 20 de minute

180 de kilometri cu bicicleta, cu aproximativ 800 de metri diferență de nivel, în 5 ore și 42 de minute

42,2 kilometri alergare, în 4 ore și 19 minute

Timp total, cu tranziții: 11 ore și 40 de minute.

Locul 105 la categoria mea și locul 1185 la general, la cel mai mare eveniment IRONMAN din lume, cu peste 6.000 de participanți la probele Full și Half.

Bucuria cea mai mare este că, deși vârsta crește, timpul încă scade. Am reușit cu aproape jumătate de oră mai bine decât la IRONMAN Barcelona, acum un an: 11 ore și 40 de minute față de 12 ore și 8 minute.

Cum a fost, mai pe larg?

A fost probabil cel mai muncit IRONMAN al meu.

Am plecat din România cu ulei de lanț pentru vreme uscată și cremă solară, ca să nu mă ardă soarele. Numai că, în dimineața concursului, vântul și norii s-au adunat deasupra Cerviei și aveau să ne pună serios la încercare.

ÎNOT – 3,8 kilometri

Primii 500 de metri ne-au dus în larg, apoi am făcut dreapta și am urmat aproximativ 1,5 kilometri cu vântul, într-un dans printre valuri și meduze, unele mari cât o găleată, de care mă străduiam să nu mă ating.

Am întors și au urmat încă 1,5 kilometri înapoi, de data aceasta cu vântul din față, valurile biciuindu-ne și curentul împotrivă. Ultimii 500 de metri au fost la înghesuială. Parcă toată lumea hotărâse să înoate exact pe linia mea.

Am răzbit și am ieșit mulțumit din apă: 1 oră și 20 de minute pentru cei 3,8 kilometri.

BICICLETĂ – 180 de kilometri

Tranziția a fost foarte lungă, vreo 400 de metri de alergat. Jos neoprenul, pus ciorapii, pantofii, casca, luat bicicleta și plecat.

Norii se adunau, iar eu mă bucuram că măcar nu avea să fie cald.

Pe la kilometrul 70 însă, am văzut în față un fel de ceață de care ne apropiam. Bicicliștii intrau în ea și dispăreau. Nu era ceață. Era o ploaie torențială cum eu unul nu am mai prins pe bicicletă.

Schimbătorul din aerobare a cedat și a luat-o razna, probabil din cauza apei. Am rămas să schimb doar de pe ghidon, dar și acolo cu surprize. La o atingere cobora câte patru pinioane, apoi trebuia să urc trei ca să ajung unde voiam.

Și au apărut și două dealuri despre care nu prea știam. Aproape 200 de metri de cățărare, cu porțiuni care ajungeau pe la 12 la sută, unde am pedalat inclusiv în picioare și am început să consum serios din resurse.

Apoi, iar ploaie. Reprize de câte 20 de minute. Pe coborâri am văzut și caramboluri de cicliști căzuți. Sper că nu a fost nimic grav.

În unele locuri, șoseaua era atât de plină de apă, încât aveam senzația că pedalăm printr-un lac.

Și, ca să fie treaba completă, traseul ne-a dus de două ori peste dealul cu pricina și am prins patru reprize zdravene de ploaie torențială.

Cumva, au trecut cu bine și cei 180 de kilometri. M-am luptat cu vremea și cu schimbătoarele, dar am preferat să reduc viteza acolo unde condițiile deveniseră riscante.

Media a fost de 31,5 kilometri pe oră.

Pe uscat cred că puteam scoate mai mult, dar în ziua aceea obiectivul principal era să ajung întreg în T2.

MARATON – 42,2 kilometri

Repede prin tranziție: adidași, șapcă, nutriție, echipamentul de bicicletă pus la loc și am plecat la alergare.

Pe la ora 15:30 am început maratonul final și aveam o singură întrebare în cap: oare de data aceasta scap de durerile de burtă?

Nu am scăpat.

Primii 14 kilometri au mers brici. Apoi au început problemele. Simțeam efectiv un bolovan în abdomen.

Am oprit gelurile și am trecut pe Cola. Știam că așa nu pot duce încă 28 de kilometri, dar suntem la IRONMAN, nu? Anything is possible.

Au urmat aproape 20 de kilometri alergați mult mai încet decât îmi propusesem. În cele din urmă, am decis să renunț și la Cola și să rămân doar pe apă și săruri.

Și, surpriză: durerea a început să dispară.

Ultimii 3 kilometri i-am alergat cu un chef inexplicabil pentru cei din jur, dintre care mulți începeau să încetinească.

Am trecut linia de sosire cu energie și cu bucurie. Obosit, evident, dar nu terminat.

Aveam senzația frustrantă că aș mai fi putut alerga încă o dată ultimii 20 de kilometri, dar la ritmul pe care mi-l propusesem, dacă stomacul m-ar fi lăsat.

Dar asta este. Am mai învățat ceva despre mine și despre cursele lungi. Problema pare să fie legată de nutriția din timpul alergării, iar până la următorul IRONMAN trebuie să găsesc formula care funcționează.

11 ore și 40 de minute. Un nou record personal și aproape 30 de minute câștigate într-un singur an.

A fost un concurs mai greu decât mă așteptam, din cauza vremii, a ploii și a urcărilor, dar în egală măsură pitoresc, spectaculos și motivant.

Am mâncat ca un lup două zile și acum sunt ca nou.

Iar gândul este deja la următorul concurs: New York Marathon, pe 1 noiembrie, primul meu World Marathon Major, chiar de ziua mea.

Mulțumesc lui Alex Diaconu, antrenorul meu, datorită căruia mă simt mai tânăr an după an, familiei mele, colegilor din CSM Unirea Alba Iulia, AB Triatlon, Biciclim și CSC Sibiu, care m-au încurajat mereu, precum și lui Vlad și soției lui, Gabi, care mi-au fost aproape în aceste zile.

Dacă ai avut răbdare să citești până aici, îți mulțumesc.

Faceți sport! Vă poate schimba viața!

Să ne revedem cu bine și sănătoși la următoarea linie de start”, a transmis Dorin Fleșeriu într-o postare în mediul online.

sursa foto-video: Dorin Fleșeriu / Facebook

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