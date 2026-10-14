VIDEO | Albaiuliancă de 43 de ani, reținută de polițiști după ce a înșelat un vârstnic de 68 de ani: I-a cerut bani împrumut, apoi a efectuat aproape 140 de tranzacții bancare de pe cardul acestuia
Albaiuliancă de 43 de ani, reținută de polițiști după ce a înșelat un vârstnic de 68 de ani: I-a cerut bani împrumut, apoi a efectuat aproape 140 de tranzacții bancare de pe cardul acestuia
O albaiuliancă de 43 de ani a fost reținută de polițiști după ce a înșelat un vârstnic de 68 de ani. I-a cerut bani împrumut pentru înmormântarea tatălui, apoi a efectuat aproape 140 de tranzacții bancare de pe cardul acestuia.
Potrivit IPJ Alba, la data de 13 octombrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o femeie, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciunea și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Din cercetări a reieșit că femeia, în perioada 17 noiembrie – 31 decembrie 2025, în calitate de îngrijitoare a unui bărbat, în vârstă de 68 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu multiple probleme de sănătate, l-ar fi indus în eroare pe acesta, susținând că tatăl său ar fi decedat și ar avea nevoie de 4.000 de lei pentru cheltuielile de înmormântare.
Ulterior, ar fi profitat de faptul că seniorul i-ar fi înmânat cardul bancar pentru retragerea sumei menționate și ar fi efectuat 139 de tranzacții financiare, constând în efectuarea unor plăți către diverse platforme și servicii online, în valoare totală de 10.479 de lei, fără a avea consimțământul bărbatului.
În cursul zilei de azi, 14 octombrie 2026, în vederea dispunerii măsurilor legale, femeia va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciunea și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
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