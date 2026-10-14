Curier Județean

VIDEO | Albaiuliancă de 43 de ani, reținută de polițiști după ce a înșelat un vârstnic de 68 de ani: I-a cerut bani împrumut, apoi a efectuat aproape 140 de tranzacții bancare de pe cardul acestuia

Ioana Oprean

Publicat

acum 58 de minute

în

De

Albaiuliancă de 43 de ani, reținută de polițiști după ce a înșelat un vârstnic de 68 de ani: I-a cerut bani împrumut, apoi a efectuat aproape 140 de tranzacții bancare de pe cardul acestuia

O albaiuliancă de 43 de ani a fost reținută de polițiști după ce a înșelat un vârstnic de 68 de ani. I-a cerut bani împrumut pentru înmormântarea tatălui, apoi a efectuat aproape 140 de tranzacții bancare de pe cardul acestuia.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 octombrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o femeie, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciunea și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Din cercetări a reieșit că femeia, în perioada 17 noiembrie – 31 decembrie 2025, în calitate de îngrijitoare a unui bărbat, în vârstă de 68 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu multiple probleme de sănătate, l-ar fi indus în eroare pe acesta, susținând că tatăl său ar fi decedat și ar avea nevoie de 4.000 de lei pentru cheltuielile de înmormântare.

Ulterior, ar fi profitat de faptul că seniorul i-ar fi înmânat cardul bancar pentru retragerea sumei menționate și ar fi efectuat 139 de tranzacții financiare, constând în efectuarea unor plăți către diverse platforme și servicii online, în valoare totală de 10.479 de lei, fără a avea consimțământul bărbatului.

În cursul zilei de azi, 14 octombrie 2026, în vederea dispunerii măsurilor legale, femeia va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciunea și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | Peste 5,5 milioane de lei pentru rețeaua de apă din Ocna Mureș: Aproape 4 kilometri de conducte vor fi înlocuiți pe strada Lungă

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

14 octombrie 2026

De

Peste 5,5 milioane de lei pentru rețeaua de apă din Ocna Mureș: Aproape 4 kilometri de conducte vor fi înlocuiți pe strada Lungă SC Apa CTTA SA Alba a demarat la începutul lunii octombrie 2026 lucrările incluse în proiectul „Reabilitare rețea de apă potabilă cu branșamente – strada Lungă, oraș Ocna Mureș”. Valoarea totală a […]

Citește mai mult

Curier Județean

14-15 noiembrie 2026 | Prima ediție a NASA Space Apps Challenge organizată în Alba Iulia: Trei echipe de tineri vor primi premii în valoare totală de 6.000 de euro. Unde se fac înscrierile

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

14 octombrie 2026

De

Prima ediție a NASA Space Apps Challenge organizată în Alba Iulia: Trei echipe de tineri vor primi premii în valoare totală de 6.000 de euro. Unde se fac înscrierile Trei echipe de tineri vor primi premii în valoare totală de 6.000 de euro pentru ideile construite în 48 de ore cu datele deschise ale NASA, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Cipuri și senzori auto, testați la Alba Iulia: Universitatea „1 Decembrie 1918” cumpără echipamente de precizie

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

14 octombrie 2026

De

Cipuri și senzori auto, testați la Alba Iulia: Universitatea „1 Decembrie 1918” cumpără echipamente de precizie Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o achiziție publică pentru un sistem manual de micropoziționare destinat măsurătorilor avansate. Valoarea estimată este de 533.568 lei, fără TVA. Termenul-limită pentru primirea […]

Citește mai mult