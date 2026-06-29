VIDEO | Alba Iulia, fără transport public în plină caniculă, la 36–38°C: ”Nici nu am cuvinte”

Alba Iulia, fără transport public în plină caniculă, la 36–38°C: ”Nici nu am cuvinte”

Alba Iulia continuă să se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din transportul public local din ultimii ani, după ce șoferii și angajații STP au declanșat o grevă spontană și au refuzat să mai iasă pe traseu, în urmă cu aproximativ 2 săptămâni.

Din această cauză, locuitorii din Alba Iulia, dar și din localitățile învecinate, sunt nevoiți să apeleze la alte mijloace de transport, precum taxiurile sau aplicațiile de ridesharing, ori chiar să meargă pe jos, în ciuda temperaturilor ridicate, greu de suportat.

Ziariștii de la ziarulunirea.ro au stat de vorbă cu mai mulți locuitori din Alba Iulia despre lipsa autobuzelor în această perioadă caniculară și despre modul în care reușesc să se descurce în lipsa transportului public:

Ce spun locuitorii din Alba Iulia despre lipsa transportului public în perioada vremii caniculare:

,,Dacă ai de rezolvat anumite problemele, trebuie să iei taxi”

„Noi, pensionarii, cu abonament, s-a făcut gratis, dar circulăm cu taximetrele. Acolo am ajuns. Dacă ai de rezolvat anumite problemele, trebuie să iei taxi. Sunt costuri suplimentare. Pe căldura asta e ceva de nedescris, e ca un fel de crimă asupra pensionarilor.”, a povestit o femeie.

,,Suntem bătrâni și avem nevoie să ne deplasăm”

„Pe căldurile astea e groaznic să nu ai un mijloc de transport în tot orașul. Suntem bătrâni și avem nevoie să ne deplasăm. Vin de la medic, trebuie să merg pe jos pentru că nu am cu ce să mă deplasez. Rușine conducerii. Să așteptăm noi până se judecă ei, nu se poate așa ceva.”, a mai spus o vârstnică.

,,Este o bătaie de joc pentru populație”

„Acum vin de la chioșcul care face abonamentele. Mi-au spus că sunt tot în grevă, deoarece nu plătește primăria. E groaznic. Este o bătaie de joc pentru populație, pentru elevi. E sub orice critică situația”, a explicat un bărbat.

,,E cea mai mare prostie”

„Sunt neserioși. Trebuie să se organizeze. E cea mai mare prostie. Nu se implică nici primarul, nici nimeni”, a mai spus alt bărbat.

,,Nici nu am cuvinte”

„Am o părere foarte rea. Nici nu am cuvinte, chiar am vorbit și acasă, în familie. Sunt pensionari care sunt nevoiți să iasă din casă, la un centru medical sau ceva. Nu știu pe căldura asta cum reușim să ne descurcăm. Primăria sau cine se ocupă cu așa ceva trebuie să facă ceva rapid”, a mai explicat o femeie.

Reamintim că, STP Alba Iulia a câștigat prima rundă în războiul cu administrația locală. Primăria Alba Iulia are cu conturile blocate și este executată silit pentru suma de peste 13 milioane lei din facturi restante.

Judecătoria Alba Iulia a admis joi, 25 iunie 2026, și a încuviințat executarea silită, prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, pentru realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, respectiv pentru suma de 13.213.536,13 Lei, reprezentând Facturi pentru serviciul public de transport local de persoane emise în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane pe aria teritorială de competență a Asociație Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia, actualizarea creanțelor cu indicele de inflație, calculate de la data scadenței fiecărei facturi, până la data plății efective, aplicarea dobânzii legale penalizatoare, calculate de la data scadenței flecarei facturi, până la data plății efective, precum și a cheltuielilor de executare.

Decizia a fost pronunțată miercuri, fără cale de atac.

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