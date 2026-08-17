Tragedie la Cugir: Un bărbat de 59 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 4 al blocului în care locuia
Tragedie la Cugir: Un bărbat de 59 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 4 al blocului în care locuia
Un bărbat de 59 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul al patrulea al blocului în care locuia, pe strada Rozelor din Cugir.
Potrivit IPJ Alba, la data de 16 august 2026, în jurul orei 07.05, Poliția Orașului Cugir a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 69 de ani, cu privire la faptul că, pe strada Rozelor din oraș, se află o persoană inconștientă, căzută în fața blocului.
Echipa de cercetare deplasată la fața locului a constatat faptul că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 59 de ani, din Cugir, care ar fi căzut de la etajul 4 al blocului în care locuia.
Echipajul medical deplasat la fața locului a constatat decesul acestuia, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
,,Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare.
Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte și încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.”, explică IPJ Alba.
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