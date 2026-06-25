VIDEO | STP Alba Iulia câștigă prima rundă în războiul cu administrația locală: Primăria Alba Iulia, cu conturile blocate și executată silit pentru suma de peste 13 milioane lei din facturi restante

STP Alba Iulia câștigă prima rundă în războiul cu administrația locală: Primăria Alba Iulia, cu conturile blocate și executată silit pentru suma de peste 13 milioane lei din facturi restante

STP Alba Iulia câștigă prima rundă în războiul cu administrația locală. Primăria Alba Iulia are cu conturile blocate și este executată silit pentru suma de peste 13 milioane lei din facturi restante.

Judecătoria Alba Iulia a admis joi, 25 iunie 2026, și a încuviințat executarea silită, prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, pentru realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, respectiv pentru suma de 13.213.536,13 Lei, reprezentând Facturi pentru serviciul public de transport local de persoane emise în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane pe aria teritorială de competență a Asociație Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia, actualizarea creanțelor cu indicele de inflație, calculate de la data scadenței fiecărei facturi, până la data plății efective, aplicarea dobânzii legale penalizatoare, calculate de la data scadenței flecarei facturi, până la data plății efective, precum și a cheltuielilor de executare.

Decizia a fost pronunțată miercuri, fără cale de atac.

,,Punem în executare o încuviințare a Instanței privind facturi de transport public, neachitate de către Primăria municipiului Alba Iulia. Este vorba de o factură de aproximativ 13 milioane de lei. Este prima descindere, vrem să vedem reacția debitorului, dar vor urma mai multe. Primăria Alba Iulia are conturile blocate, fiind activă o poprire pe acestea de ieri, 24 iunie 2026”, au declarat executorii judecătorești pentru ziarulunirea.ro.

Reamintim că Alba Iulia este fără transport public de aproape 2 săptămâni, din cauza unei greve a șoferilor, neplătiți de aproape 3 luni. Reprezentanții STP au transmis că nu au bani pentru salariile angajaților pentru că nu au încasat facturi restante de la primăria Alba Iulia.

Reprezentanții administrației locale au transmis la rândul lor, că instituția este la zi cu plățile față de STP, toate obligațiile față de operator fiind achitate, cu excepția celor aflate în litigiu în instanță.

Mai mult, în încercarea de a rezolva problema transportului public din Alba Iulia, administrația din oraș a încercat să găsească diferite soluții, una dintre acestea fiind penalități zilnice aplicate STP:

„Dacă nu reiau cursele, de mâine se face o săptămână. O să începem și cu amenzi, pe zi, pentru neefectuarea serviciului public. Să vedem cât, maximum 25-30.000 pe zi”, a explicat primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pentru ziarulunirea.ro, pe data de 22 iunie 2026.

Mai exact, STP a primit săptămâna aceasta trei sancțiuni în valoare de 30.000 fiecare, cele trei amenzi aplicate până în acest moment ridicându-se la valoarea totală de 90.000 de lei.

Merită reamintit că, reprezentanții societății au declarat că nu au primit oficial procesul-verbal de sancționare de la prima amendă și că au aflat despre existența amenzii din informațiile apărute în mass-media: „Până în acest moment, Societatea de Transport Public Alba Iulia nu a primit nici un document referitor la această amendă”, este poziția transmisă de STP, pe data de 22 iunie 2026.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE