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Precizări făcute de CCR în urma întâlnirii dintre președinta Simina Tănăsescu și premierul Ilie Bolojan

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

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Precizări făcute de CCR în urma întâlnirii dintre președinta Simina Tănăsescu și premierul Ilie Bolojan

Curtea Constituțională a României face noi precizări după apariția unor informații potrivit cărora președintele instituției s-ar fi întâlnit cu premierul Ilie Bolojan înainte de pronunțarea unei decizii privind legea integrității. CCR neagă existența unei astfel de întâlniri.

Practic, spune curtea că această întâlnire a avut ca obiect doar aspecte ce țin de bună organizare a instituției și nicidecum despre o cauză care se află acum pe rolul judecă Curții Constituționale, scrie Digi24.

În urma materialelor din presă și unor poziții din partea unor instituții publice precum Consiliului Superior al Magistraturii, al președinților curților de apel și a unei scrisori din partea președinților tribunalelor, CCR a dat publicității în această seară un comunicat. Acesta vine a doua zi după ce și președinta CCR făcuse anumite precizări.

„Funcția de președinte al Curții Constituționale presupune, pe lângă atribuții jurisdicționale, și atribuții administrative, organizatorice și de reprezentare, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale”, spune comunicatul CCR.

„În exercitarea acestor atribuții, întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”.

„Președinta Curții Constituționale reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată”.

„Totodată, conduita constantă și publică, precum reperele etice și profesionale ale președintei Curții Constituționale, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura și obiectul demersurilor administrative desfășurate în exercitarea atribuțiilor funcției”, mai arată comunicatl CCR.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Simina Tănăsescu s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Întâlnirea a avut loc în timp ce Abrudean era plecat la Cluj.

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