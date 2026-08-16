Autobuzele vor circula de mâine, 17 august, din nou la Alba Iulia: Serviciul de utilitate publică revine după două luni

Începând de mâine, 17 august 2026, după două luni în care municipiul Alba Iulia a rămas fără transport în comun, autobuzele vor circula din nou pe străzile din oraș.

Decizia a fost luată după ce vineri, 14 august 2026, cele două părți implicate în “războiul” care a dus la “dispariția” transportului în comun, STP Alba Iulia și Primăria Alba Iulia, au semnat o convenție care deschide calea pentru reluarea transportului public.

Despre convenția dintre STP și Primăria Alba Iulia

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat pentru ziariștii de la ziarulunirea.ro că convenția constă într-o înțelegere ,,clară” pentru reluarea transportului începând de luni, 17 august 2026, de la prima oră. Primarul a menționat și că transportul o să fie efectuat după ,,vechiul program”:

,,Practic este o înțelegere clară a transportului de luni dimineață, de la prima oră, pe vechiul program de transport din momentul înreruperii.”, a explicat edilul.

Întrebat în ceea ce constă conveția semnată de ambele părți, Gabriel Pleșa a explicat că este ,,vechea discuție”, doar că de această dată există ,,înțelegere”. Astfel, administrația publică ar urma să reia plățile astfel încât STP ,,să iasă din impas”:

,,Sunt niște sume pe care le vom eșalona în următoarea perioadă dacă se reia transportul public. Este vechea discuție, doar că acum am avut înțelegere. Reluăm plățile și încercăm într-un ritm accelerat să iasă din impas, în condițiile în care de două luni nu am avut transport. Am plătit pentru luna iunie, ne străduim să plătim la sfârșitul lunii august, la început de septembrie, vom plăti pentru septembrie. Ei (n.r. STP) își mai fac din plățile restante, iar oamenii vor beneficia de transport.”, a mai afirmat primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pentru ziarulunirea.ro.

Rezumatul „războiului” dintre STP Alba Iulia și Primăria Alba Iulia

Reamintim că criza transportului public din Alba Iulia s-a declanșat în luna iunie 2026 și reprezintă una dintre cele mai grave disfuncționalități ale serviciului de mobilitate urbană din ultimii ani. Începând cu data de 17 iunie 2026, serviciul de transport public local a fost suspendat ca urmare a unei greve spontane declanșate de angajații operatorului STP Alba Iulia, care au reclamat neplata salariilor și a tichetelor de masă de mai bine de două luni. În prezent, angajații STP urmează, în scurt timp, să intre în a patra lună fără salarii.

Conflictul s-a amplificat pe fondul disputelor financiare și contractuale dintre operator și autoritățile locale, fiecare parte atribuind celeilalte responsabilitatea pentru blocajul creat. Operatorul a susținut că lipsa fondurilor necesare achitării drepturilor salariale este consecința neachitării compensațiilor contractuale de către administrația locală, în timp ce Primăria Alba Iulia a contestat aceste afirmații și a acuzat nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a serviciului public de transport.

În încercarea de a debloca situația, litigiul a fost adus în fața instanței, care a dispus reluarea serviciului public de transport până la soluționarea definitivă a conflictului. Cu toate acestea, hotărârea nu a condus la reluarea efectivă a transportului, deoarece șoferii au refuzat să revină la muncă în lipsa achitării restanțelor salariale.

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