Bărbat de 49 de ani din Alba Iulia, prins de polițiștii din Sibiu: Avea un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru conducere fără permis

Un bărbat de 49 de ani, domiciliat în municipiul Alba Iulia, condamnat la un an de închisoare cu executare pentru conducerea unui vehicul fără permis, a fost depistat marți seara, 3 noiembrie 2026, de polițiștii din Sibiu.

Pe numele acestuia fusese emis un mandat de executare a pedepsei de către Judecătoria Aiud.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 03 noiembrie a.c., în jurul orei 22:20, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.G.P.F. – S.P.F. Aeroport Sibiu, au identificat un bărbat, în vârstă de 49 de ani, domiciliat în municipiul Alba Iulia, pe numele căruia, la data de 16 mai a.c., Judecătoria Aiud a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Acesta a fost condamnat să execute o pedeapsă de 1 an de închisoare cu executare.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

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