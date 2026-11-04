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Rogobete declară ,,război” unghiilor false și bijuteriilor pentru angajatele din secțiile ATI: ,,Dacă nu vor să înţeleagă de vorbă bună, nu vor mai lucra în sistemul de sănătate”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Rogobete declară ,,război” unghiilor false și bijuteriilor pentru angajatele din secțiile ATI: ,,Dacă nu vor să înţeleagă de vorbă bună, nu vor mai lucra în sistemul de sănătate”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, interzice angajatelor care lucrează în secţiile de terapie intensivă să poarte unghii false şi bijuterii cât timp se află pe secție.

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„Nu e o luptă, este o normalitate, până la urmă dacă nu vor să înţeleagă de vorbă bună… Eu mi-aduc aminte, anul trecut nu mai ştiu, a fost, m-am dus într-un spital şi am văzut pe acolo personal medical cu bijuterii, inele, ieşeau prin mănuşă inelele de pe mână sau unghiile false prea lungi şi sigur că m-am activat în sensul în care există legislaţie care nu se respectă şi a trebuit să intervin rapid.

Să ştiţi, am avut inclusiv un protest anul trecut care se numea, sper să nu greşesc, «Nu renunţ la verighetă» se numea. Şi atunci am avut un mesaj ferm, îl am şi acum, au de ales: ori renunţă la bijuterii cât timp stau în terapie intensivă şi la unghii false ori îşi caută alt loc de muncă”, a afirmat Alexandru Rogobete, luni seară, la B1 TV, potrivit News.ro.

Ministrul a spus că este vorba despre reguli care trebuie respectate pentru a nu pune în pericol viaţa pacienţilor, arătând că cine nu doreşte să le respecte este liber să plece din sistemul public de sănătate.

„Aici nu e de negociat nimic, regulile sunt foarte clare, regulile pentru controlul infecţiilor asociate activităţii medicale, adică aşa-numitele nosocomiale, sunt foarte clare! Cine le respectă, felicitări, cine nu le respectă şi insistă să nu le respecte, eu asigur persoanele acelea că nu vor mai lucra în sistemul de sănătate”, a adăugat ministrul.

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