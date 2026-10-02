Curier Județean

VIDEO | Aiudean reținut pentru agresiune sexuală, după ce a abordat două femei pe stradă: Pe una a atins-o în zona bustului, iar pe cealaltă a prins-o de mână la intrarea în bloc

Ioana Oprean

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Aiudean reținut pentru agresiune sexuală, după ce a abordat două femei pe stradă: Pe una a atins-o în zona bustului, iar pe cealaltă a prins-o de mână la intrarea în bloc

Un aiudean de 40 de ani a fost reținut de polițiști pentru agresiune sexuală, după ce a abordat două femei pe stradă. Pe una a atins-o în zona bustului, iar pe cealaltă a prins-o de mână la intrarea în bloc.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 1 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, care locuiește în municipiul Aiud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în seara zilei de 30 septembrie 2026, în jurul orei 22.50, în timp ce se afla pe strada Axente Sever din Aiud, bărbatul ar fi abordat o femeie, în vârstă de 29 de ani, din Aiud și ar fi atins-o în zona bustului, împotriva voinței sale.

Totodată, la aceeași dată, fiind pe strada Transilvaniei din municipiu, bărbatul ar fi abordat-o verbal pe o femeie de 47 de ani, din Aiud, și ar fi prins-o de mână, moment în care aceasta a intrat în scara blocului.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, în vederea documentării întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale.

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