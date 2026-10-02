Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 3-4 octombrie 2026: Vor asigura măsurile de siguranță la evenimentele din județ

În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor fi prezenți în mai multe zone ale județului, pentru ca manifestările programate să se desfășoare în condiții de siguranță.

Ne veți întâlni la Pianu de Sus, la „WILD LEGENDS – Edition 1: ORIGINS”, în municipiul Aiud, la „Ziua Recoltei” și Festivalul „Vin și Trandafiri”, în localitatea Colțești, cu prilejul „International GS Trophy”, precum și pe Câmpia Libertății din Blaj, unde va avea loc „Crosul Speranței”.

De asemenea, vom asigura măsurile de ordine și siguranță publică pe stadionul „Groapa Rotundă” din Micești, la partida de fotbal din Liga a III-a dintre CS Universitar Alba Iulia și Unirea Sântana.

Pentru ca acest sfârșit de săptămână să rămână unul fără incidente, vă recomandăm:

* să respectați indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine;

* să evitați implicarea în conflicte și să adoptați un comportament civilizat;

* să acordați o atenție sporită copiilor și bunurilor personale în zonele aglomerate;

* dacă observați o situație care poate pune în pericol siguranța celor din jur, adresați-vă celui mai apropiat echipaj de jandarmi sau apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

Suntem acolo unde este nevoie de noi, pentru ca voi să vă puteți bucura în siguranță de acest weekend!

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