FOTO | Zeci de persoane și mașini, verificate de polițiștii din Aiud cu aplicația eDAC: Amenzi de peste 2.000 lei

Zeci de persoane și mașini, verificate de polițiștii din Aiud cu aplicația eDAC: Amenzi de peste 2.000 lei

Polițiștii din municipiul Aiud au desfășurat la data de 1 octombrie 2026, în intervalul orar 09.00 – 12.00, o acțiune, pe raza municipiului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 100 de verificări de persoane și peste 45 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 14 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 2.270 de lei.

În cadrul acțiunii, au fost consiliate 15 persoane aflate în situații conflictuale, combaterea violenței fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

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