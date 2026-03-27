UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un bărbat BĂUT, care se plimba cu o trotinetă electrică, LOVIT de un autoturism pe strada Vasile Goldiș

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un bărbat, pe o trotinetă electrică, LOVIT de un autoturism

Un accident rutier a avut loc vineri, 27 martie 2026, în jurul orei 19:10, în Alba Iulia, pe strada Vasile Goldiș.

Din primele informații, un bărbat care se deplasa pe o trotinetă a fost lovit de un autoturism.

În aceste momente, la locul evenimentului rutier s-a deplasat o ambulanță și mai multe mașini de Poliție pentru a stabili împrejurimile.

UPDATE IPJ Alba:

La data de 27 martie 2026, în jurul orei 19.25, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Vasile Goldiș din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce se deplasa pe strada Vasile Goldiș, în calitate de conducător de trotinetă, dinspre Bulevardul Revoluției 1989, ajuns la intersecția cu strada Mușețelului, ar fi traversat strada pe trecerea de pietoni, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Bărbatul care se deplasa pe trotineta electrică a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,04 mg/L alcool pur în aerul expirat. În cazul bărbatului de 44 de ani, rezultatul a fost negativ. În urma evenimentului rutier, bărbatul de 38 de ani a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

