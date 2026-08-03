Pensii 2026 | Fondurile arhivistice de mari dimensiuni ale unor întreprinderi care au scris istorie în Alba se află într-o altă locație: Documente esențiale pentru întocmirea dosarelor de pensionare

Fondurile arhivistice de mari dimensiuni ale unor întreprinderi care au scris istorie în Alba se află într-o altă locație: Documente esențiale pentru întocmirea dosarelor de pensionare

Fonduri arhivistice de mari dimensiuni ale unor întreprinderi care au scris istorie în județul Alba sunt deținute, începând cu data de 1 august 2026, de o altă firmă de specialitate.

Documentele din fondurile arhivistice respective sunt esențiale pentru alcătuirea dosarelor de pensionare pentru persoane din Alba, dar și din județe învecinate, precum Mureș și Cluj, care au fost angajați, de pildă, la agenți economici precum SC Metalurgica Aiud.

SC Arhisol SRL intră, în urma încetării activității SC Arhivar DTP SRL, în posesia următoarelor fonduri arhivistice: SC Metalurgica Aiud, IAS Petrești-Întreprinderea de Stat Petrești, Avicola SA Sântimbru, Baby Beef Sebeș, MDF Sebeș, Uzina Ardealul Alba Iulia, Alsting Alba Iulia, SMA Teiuș – Stațiunea pentru Mecanizarea Agriculturii, Agromec Teiuș, Super SA Teiuș, El Greco Teiuș, SC Azur Com Impex SRL Alba Iulia.

Fondurile arhivistice amintite sunt disponibile acum în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza 50 (fosta ICRA). Datele suplimentare de contact sunt: email la [email protected] și telefon 0731 826 194.

Cererile se depun de luni până vineri. între orele 8.00 și 11.00.

„Estimăm că toate societățile ale căror arhive le-am deținut au însumat de-a lungul timpului aproximativ 100.000 de angajați. Pentru zeci de mii dintre ei am eliberat noi adeverințe. Unii nu au mai apucat, din păcate, să solicite iar pentru restul va elibera adeverințe noua firmă care preia fondurile arhivistice”, a declarat pentru ziarulunirea.ro ing. Lucas Petru Diodiu, administratorul SC Arhivar DTP SRL.

Acestă firmă și-a desfășurat activitatea timp de 18 ani. Potrivit administratorului societății, SC Arhivarul SRL s-a confruntat în ultimii ani cu „numeroase piedici puse de stat”.

„Este vorba, pe lângă taxe împovărătoare, de dificultăți insurmontabile pe traseul procesului eliberării de autorizații. Din cauza problemelor financiare, ne-am tot restrâns echipa, ajungând ca de la 20 de angajați, câți aveam la un moment dat, să lucrăm și cu mai puțin de 5 oameni. E o muncă solicitantă, aveam în medie 50 de solicitări pe zi de onorat”, a precizat ing. Lucas Petru Diodiu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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