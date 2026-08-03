Pensii 2026 | Fondurile arhivistice de mari dimensiuni ale unor întreprinderi care au scris istorie în Alba se află într-o altă locație: Documente esențiale pentru întocmirea dosarelor de pensionare
Fondurile arhivistice de mari dimensiuni ale unor întreprinderi care au scris istorie în Alba se află într-o altă locație: Documente esențiale pentru întocmirea dosarelor de pensionare
Fonduri arhivistice de mari dimensiuni ale unor întreprinderi care au scris istorie în județul Alba sunt deținute, începând cu data de 1 august 2026, de o altă firmă de specialitate.
Documentele din fondurile arhivistice respective sunt esențiale pentru alcătuirea dosarelor de pensionare pentru persoane din Alba, dar și din județe învecinate, precum Mureș și Cluj, care au fost angajați, de pildă, la agenți economici precum SC Metalurgica Aiud.
Citește și: Câți bani pierde fiecare pensionar după aplicarea CASS la pensie: Ce categorii sunt scutite de plata contribuției
SC Arhisol SRL intră, în urma încetării activității SC Arhivar DTP SRL, în posesia următoarelor fonduri arhivistice: SC Metalurgica Aiud, IAS Petrești-Întreprinderea de Stat Petrești, Avicola SA Sântimbru, Baby Beef Sebeș, MDF Sebeș, Uzina Ardealul Alba Iulia, Alsting Alba Iulia, SMA Teiuș – Stațiunea pentru Mecanizarea Agriculturii, Agromec Teiuș, Super SA Teiuș, El Greco Teiuș, SC Azur Com Impex SRL Alba Iulia.
Fondurile arhivistice amintite sunt disponibile acum în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza 50 (fosta ICRA). Datele suplimentare de contact sunt: email la [email protected] și telefon 0731 826 194.
Cererile se depun de luni până vineri. între orele 8.00 și 11.00.
„Estimăm că toate societățile ale căror arhive le-am deținut au însumat de-a lungul timpului aproximativ 100.000 de angajați. Pentru zeci de mii dintre ei am eliberat noi adeverințe. Unii nu au mai apucat, din păcate, să solicite iar pentru restul va elibera adeverințe noua firmă care preia fondurile arhivistice”, a declarat pentru ziarulunirea.ro ing. Lucas Petru Diodiu, administratorul SC Arhivar DTP SRL.
Acestă firmă și-a desfășurat activitatea timp de 18 ani. Potrivit administratorului societății, SC Arhivarul SRL s-a confruntat în ultimii ani cu „numeroase piedici puse de stat”.
„Este vorba, pe lângă taxe împovărătoare, de dificultăți insurmontabile pe traseul procesului eliberării de autorizații. Din cauza problemelor financiare, ne-am tot restrâns echipa, ajungând ca de la 20 de angajați, câți aveam la un moment dat, să lucrăm și cu mai puțin de 5 oameni. E o muncă solicitantă, aveam în medie 50 de solicitări pe zi de onorat”, a precizat ing. Lucas Petru Diodiu.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Consiliul Județean Alba se pregătește pentru întreruperea transportului „pe sate”, în arealul AIDA-TL: Administrația județeană a cerut primăriilor să trimită date despre trasee, călători și tarife
Consiliul Județean Alba se pregătește pentru întreruperea transportului „pe sate”, în arealul AIDA-TL: Administrația județeană a cerut primăriilor să trimită date despre trasee, călători și tarife Consiliul Județean Alba a declanșat o amplă acțiune de colectare a informațiilor privind transportul public de persoane din județ, solicitând unităților administrativ-teritoriale, între care se regăsesc și cele 13 […]
VIDEO | Momentul impactului mortal de pe Calea Moților din Alba Iulia: Un pieton de 73 de ani, lovit de un tir pe trecerea de pietoni
Momentul impactului mortal de pe Calea Moților din Alba Iulia: Un pieton de 73 de ani, lovit de un tir pe trecerea de pietoni Un accident rutier mortal s-a produs luni dimineață, 3 august 2026, în jurul orei 07:13, pe Calea Moților din Alba Iulia. Un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața după […]
Video | GPS-ul i-a băgat în sălbăticie: Familie cu copil de 2 ani, salvată de jandarmii montani din Alba după ce a rămas împotmolită în noroi
GPS-ul i-a băgat în sălbăticie: Familie cu copil de 2 ani, salvată de jandarmii montani din Alba după ce a rămas împotmolită în noroi O familie din județul Dolj, doi adulți și un copil în vârstă de doar 2 ani au avut nevoie de intervenția jandarmilor deoarece urmând indicațiile GPS ului, au intrat pe un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul Ilie Bolojan despre criza energetică cu care se confruntă România: „Importăm peste 2.000 – 2500 de MW zilnic”
Premierul Ilie Bolojan despre criza energetică cu care se confruntă România: „Importăm peste 2.000 – 2500 de MW zilnic” „Importăm...
O femeie de 34 de ani și un bărbat de 27 de ani, din Alba, cu „alcool la bord” pe drumuri din Hunedoara
O femeie de 34 de ani și un bărbat de 27 de ani, din Alba, cu „alcool la bord” pe...
Știrea Zilei
Consiliul Județean Alba se pregătește pentru întreruperea transportului „pe sate”, în arealul AIDA-TL: Administrația județeană a cerut primăriilor să trimită date despre trasee, călători și tarife
Consiliul Județean Alba se pregătește pentru întreruperea transportului „pe sate”, în arealul AIDA-TL: Administrația județeană a cerut primăriilor să trimită...
Pensii 2026 | Fondurile arhivistice de mari dimensiuni ale unor întreprinderi care au scris istorie în Alba se află într-o altă locație: Documente esențiale pentru întocmirea dosarelor de pensionare
Fondurile arhivistice de mari dimensiuni ale unor întreprinderi care au scris istorie în Alba se află într-o altă locație: Documente...
Curier Județean
VIDEO | Creșa Pikoland, inaugurată oficial în Alba Iulia: Spațiu modern în cartierul Emil Racoviță pentru zeci de copii. Părinții îi vor putea urmări în permanență pe cei mici
Creșa Pikoland, inaugurată oficial în Alba Iulia: Spațiu modern în cartierul Emil Racoviță pentru zeci de copii. Părinții îi vor...
UPDATE FOTO | Accident rutier în comuna Sohodol: Trei persoane asistate medical după ce un ATV după ce s-a răsturnat într-o vale
Intervenție de urgență în comuna Sohodol: O persoană, posibil prinsă sub un ATV răsturnat într-o vale Un accident rutier a...
Politică Administrație
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un sistem inteligent care promite economie de energie și mai multă siguranță
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un...
Video | Conducte de utilități vechi și de 70 de ani, înlocuite în Uioara de Sus. Primarul Silviu Vințeler: „După săpături, asfaltăm tot!”
Conducte de utilități vechi și de 70 de ani, înlocuite în Uioara de Sus. Primarul Silviu Vințeler: „După săpături, asfaltăm...
Opinii Comentarii
Când începe școala în septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027
Când începe școala în luna septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027 Când începe școala în luna septembrie...
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial...