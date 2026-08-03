Consiliul Județean Alba se pregătește pentru întreruperea transportului „pe sate”, în arealul AIDA-TL: Administrația județeană a cerut primăriilor să trimită date despre trasee, călători și tarife

Consiliul Județean Alba a declanșat o amplă acțiune de colectare a informațiilor privind transportul public de persoane din județ, solicitând unităților administrativ-teritoriale, între care se regăsesc și cele 13 UAT-uri membre în Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL), să transmită situația completă a traseelor operate, numărul de călători și tarifele practicate de operatorii de transport.

Datele colectate astfel vor sta la baza realizării unui studiu privind fluxurile de călători, document considerat esențial pentru reorganizarea și dezvoltarea serviciilor de transport public.

Într-o adresă oficială datată 26 iunie 2026 și transmisă primăriilor, Consiliul Județean Alba a invocat prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane, potrivit cărora autoritatea județeană are atribuții de coordonare și cooperare cu administrațiile locale în vederea asigurării și dezvoltării serviciilor de transport de interes județean.

Autoritățillor locale li s-a cerut să comunice graficele de circulație pentru toate traseele care deservesc localitatea, precum și numărul total de pasageri transportați – atât pe baza biletelor, cât și a abonamentelor – pentru întreg anul 2025 și pentru primul trimestru al anului 2026. În plus, primăriile au trebuit să furnizeze informații privind prețurile biletelor și ale abonamentelor practicate de operatorii care efectuează curse pe aceste trasee.

Potrivit Consiliului Județean Alba, toate aceste informații sunt necesare pentru întocmirea Studiului privind fluxurile de călători la nivel județean, document care va fundamenta viitoarele decizii privind organizarea, dimensionarea și eficientizarea rețelei de transport public.

Analiza ar urma să permită identificarea traseelor cu trafic ridicat, a zonelor insuficient deservite și a oportunităților de optimizare a programelor de circulație și a rețelei de transport.

STP a avertizat explicit asupra riscului întreruperii serviciului în întregul sistem AIDA-TL

În iunie 2026, STP a transmis că blocajul financiar generat de neplata unor compensații contractuale pune în pericol continuitatea serviciului de transport public. Operatorul a făcut referire la întregul contract încheiat cu AIDA-TL, care deservește cele 13 UAT-uri membre, nu doar municipiul Alba Iulia.

Contractul de servicii publice nr. 26/48/07.01.2021 este încheiat între AIDA-TL și STP și acoperă toate localitățile membre ale asociației. Din punct de vedere contractual, serviciul este conceput ca un sistem integrat, nu ca servicii separate pentru fiecare localitate.

Alba Iulia, fără transport local de 40 de zile

Criza transportului public din Alba Iulia s-a declanșat în luna iunie 2026 și reprezintă una dintre cele mai grave disfuncționalități ale serviciului de mobilitate urbană din ultimii ani. Începând cu data de 17 iunie 2026, serviciul de transport public local a fost suspendat ca urmare a unei greve spontane declanșate de angajații operatorului STP Alba Iulia, care au reclamat neplata salariilor și a tichetelor de masă de mai bine de două luni.

În perioada următoare, conflictul s-a amplificat pe fondul disputelor financiare și contractuale dintre operator și autoritățile locale, fiecare parte atribuind celeilalte responsabilitatea pentru blocajul creat. Operatorul a susținut că lipsa fondurilor necesare achitării drepturilor salariale este consecința neachitării compensațiilor contractuale de către administrația locală, în timp ce Primăria Alba Iulia a contestat aceste afirmații și a acuzat nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a serviciului public de transport.

În încercarea de a debloca situația, litigiul a fost adus în fața instanței, care a dispus reluarea serviciului public de transport până la soluționarea definitivă a conflictului. Cu toate acestea, hotărârea nu a condus la reluarea efectivă a transportului, deoarece șoferii au refuzat să revină la muncă în lipsa achitării restanțelor salariale. Astfel, municipiul Alba Iulia a rămas fără transport public local pentru o perioadă îndelungată, situație care a afectat semnificativ mobilitatea locuitorilor, a elevilor, a studenților și a persoanelor care depind zilnic de acest serviciu. Criza a fost însoțită de proteste ale angajaților, de negocieri repetate între părțile implicate și de numeroase demersuri administrative și juridice, fără ca acestea să conducă la o soluționare rapidă a blocajului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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