VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba, pe DN 7: Coliziune între două mașini în zona Vințișoara

ACCIDENT rutier în Alba, pe DN 7: Coliziune între două mașini în zona Vințișoara

Un accident rutier a avut loc joi seara, în jurul orei 19.30, pe DN 7. Două mașini s-au ciocnit în zona Vințișoara.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs pe DN 7, în zona localității Vințișoara.

Este vorba despre un accident rutier in care sunt 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune paerticipă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

UPDATE: La locul accidentului au fost asistate medical 3 persoane, toate au refuzat transportul la spital.

