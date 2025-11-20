VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Trei mașini implicate în zona Micești. Echipaje de intervenție la fața locului

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Trei mașini s-au lovit în zona Micești. Echipaje de intervenție la fața locului

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine joi, 20 noiembrie 2025, pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, în zona Micești.

Potrivit ISU Alba, în eveniment sunt implicate trei autoturisme, fără persoane încarcerate. La fața locului au fost alocate următoarele forțe: o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ.

Intervenția este în desfășurare, pompierii și personalul medical asigurând măsurile necesare pentru siguranța participanților la trafic și acordarea asistenței medicale.

În acest moment traficul pe Calea Moților, Micești este îngreunat.

Ca urmare a accidentului rutier, 2 persoane au fost asistate medical, 1 dintre ele fiind transportată la spital de către echipajul SAJ, anunță ISU Alba.

