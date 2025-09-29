Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina

Un accident mortal a avut loc luni după-masa pe DJ 109, în Borșa. Un bărbat de 75 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina.

Potrivit IPJ Cluj, în data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe DJ 109, în localitatea Borșa.

Din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit că un bărbat de 75 de ani, din comuna Feleacu, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ 109 înspre localitatea Vultureni, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, intrând într-un șanț de pe marginea carosabilului, ulterior lovind un gard din beton. În urma impactului autoturismul s-a răsturnat.

La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu trei autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă. Victima care nu prezenta semne vitale a fost extrasă din mașină. Echipajele medicale au aplicat imediat manevrele de resuscitare, însă din nefericire, bărbatul a fost declarat decedat.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Video | Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

29 septembrie 2025

De

Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă Cetățenii pot accesa acum, printr-o aplicație mobilă gratuită, datele înscrise în cipul cărții electronice de identitate. Aplicația este disponibilă pe Google Play și oferă posibilitatea vizualizării și salvării informațiilor. Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Nicușor Dan, EXCLUSIV pentru ziarulunirea.ro, la ieșirea din Catedrala Blajului: „Omagiem o persoană deosebită, o comunitate și o Biserică ce au însemnat foarte mult pentru România”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

29 septembrie 2025

De

Nicușor Dan, exclusiv pentru ziarulunirea.ro, la ieșirea din Catedrala Blajului: „Omagiem o persoană deosebită, o comunitate și o Biserică ce au însemnat foarte mult pentru România” La ieșirea din Catedrala Blajului, unde a participat, luni, 29 septembrie 2025, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | La Alba Iulia, studenții au protestat împotriva Legii Bolojan: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 6 ore

în

29 septembrie 2025

De

La Alba Iulia, studenții au protestat împotriva Legii Bolojan: Acțiunea face parte din protestele organizate în mai multe orașe din țară Studenții din întreaga țară au ieșit, luni, 29 septembrie 2025, în stradă, la începutul noului an universitar 2025-2026. La Alba Iulia, manifestația a fost ușor decalată, din cauza ploii. La protestul din Piața Cetății, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 8 minute

Examen de primire în avocatură 2025: Câți candidați din Baroul Alba au fost admiși. REZULTATE

Examen de primire în avocatură 2025: Câți candidați din Baroul Alba au fost admiși Uniunea Națională a Barourilor din România...
Actualitateacum 3 ore

13 ani de școală, buget limitat și resurse MINIME pentru materiale. Cât cheltuie statul român pentru educația unui copil?

13 ani de școală, finanțare insuficientă și resurse foarte reduse pentru materiale: Cât cheltuie statul român pentru un elev? Pentru...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina

Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina Un...
Ştirea zileiacum 3 ore

Video | Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă

Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă Cetățenii...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

Restaurare și consolidare a muzeului Mănăstirii Râmeț și a clădirii paraclis: Aviz de mediu pentru investiția derulată de CNI

Restaurare și consolidare a muzeului Mănăstirii Râmeț și a clădirii paraclis: Aviz de mediu pentru investiție A fost primit aviz...
Curier Județeanacum 5 ore

FOTO | Acțiune de control în trafic la Sebeș: Polițiștii au aplicat sancțiuni de peste 6.800 de lei și au reținut 3 permise

Controale la Sebeș: Polițiștii au aplicat sancțiuni, reținut permise și retras certificate de înmatriculare Polițiștii Biroului Rutier Sebeș au desfășurat,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 7 ore

30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi

Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie  Ședința publică...
Politică Administrațieacum 3 zile

Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial

29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...
Opinii - Comentariiacum 13 ore

29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare

29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare Conform credinței populare, pe data de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea