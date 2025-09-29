VIDEO | Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina
Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina
Un accident mortal a avut loc luni după-masa pe DJ 109, în Borșa. Un bărbat de 75 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina.
Potrivit IPJ Cluj, în data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe DJ 109, în localitatea Borșa.
Din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit că un bărbat de 75 de ani, din comuna Feleacu, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ 109 înspre localitatea Vultureni, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, intrând într-un șanț de pe marginea carosabilului, ulterior lovind un gard din beton. În urma impactului autoturismul s-a răsturnat.
La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu trei autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă. Victima care nu prezenta semne vitale a fost extrasă din mașină. Echipajele medicale au aplicat imediat manevrele de resuscitare, însă din nefericire, bărbatul a fost declarat decedat.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.
