VIDEO | Accident MORTAL pe autostrada A1: O tânără de 26 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o mașină și un autocamion. O fetiță de 5 ani și un bărbat, în stare gravă. Trafic deviat

Accident MORTAL pe autostrada A1: O tânără de 26 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o mașină și un autocamion. O fetiță de 5 ani și un bărbat, în stare gravă

O șoferiță a decedat, o fetiță de 6 ani și un bărbat au fost grav răniți în urma unui accident rutier care a avut loc miercuri dimineața pe autostrada A1, pe sensul de mers Simeria – Orăștie.

Evenimentul s-a produs în urma impactului dintre un autoturism și un autocamion.

Pompierii Detașamentului Deva au intervenit cu o autospecială de descarcerare și cu 2 ambulanțe SMURD, iar Serviciul de Ambulanță Județean a direcționat la locul accidentului două echipaje medicale.

În autoturismul intrat în coliziune cu autocamionul se aflau 3 persoane: o femeie, conducătoarea auto, un bărbat adult și o fetiță în vârstă de 6 ani.

Echipajele de pompieri au început intervenția prin extragerea fetiței din interiorul autoturismului și transportul la spital în același timp cu aplicarea manevrelor de resuscitare.

Misiunea a continuat cu salvarea bărbatului aflat încarcerat, care era conștient dar prezenta multiple traumatisme. Și acesta a fost transportat de urgență la UPU Deva.

Din păcate, pentru conducătoarea auto nu s-a mai putut face nimic, fiind declarată decedată, la fața locului.

La sosirea echipajelor de salvare, șoferul autotrenului se afla în afara autovehiculului, neavând nevoie de asistență medicală.

În urma cercetărilor efectuate de către instituțiile abilitate, vor fi stabilite cauzele producerii accidentului.

UPDATE CNAIR, ora 8.30: Trafic blocat pe autostrada A1, la Simeria, pe sensul Deva – Sibiu, în urma unui accident rutier în care au fost implicate un autotren și un autoturism. Traficul este deviat pe DN 7, nodul rutier Simeria.

Se estimează reluarea circulației în condiții normale în jurul orei 11.00.

UPDATE IPJ Hunedoara: Astăzi, în jurul orei 5:20, pe autostrada A1, în zona localității Simeria, a avut loc un grav accident rutier, soldat cu decesul unei persoane și rănirea gravă a altor două.

Din primele cercetări efectuate de polițiștii Biroului Poliției Autostrăzi, s-a stabilit faptul că o femeie în vârstă de 26 de ani, din județul Botoșani, aflată la volanul unui autoturism care circula pe direcția Deva–Sibiu, ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu TIR. Autovehiculul de mare tonaj care avea aceeași direcție de deplasare, se afla poziționat perpendicular pe sensul de mers, după ce ar fi lovit parapetul median al autostrăzii.

În urma impactului violent, conducătoarea auto a decedat. De asemenea, au fost răniți grav doi pasageri din autoturism: un bărbat în vârstă de 53 de ani, din județul Prahova, și o fetiță de 5 ani. Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Traficul în zonă este afectat temporar, fiind dirijat de polițiști pe DN7, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și efectuarea cercetărilor la fața locului. Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Recomandări preventive:

•adaptați viteza de deplasare la condițiile de trafic și de vizibilitate, mai ales în timpul nopții și dimineața devreme;

•păstrați o distanță de siguranță corespunzătoare față de vehiculul din față;

•manifestați atenție sporită în zonele unde pot exista vehicule avariate sau oprite pe carosabil;

•respectați indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară;

•asigurați-vă că toți pasagerii, în special copiii, sunt transportați în condiții legale și de siguranță.

Poliția Rutieră reamintește conducătorilor auto că prudența și respectarea regulilor de circulație pot preveni tragedii pe drumurile publice.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI