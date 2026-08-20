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VIDEO | Accident îngrozitor în Mediaș: Un autobuz, condus de un șofer beat, a intrat în coliziune cu 12 autoturisme. Mai multe persoane, rănite

Bogdan Ilea

Publicat

acum 50 de minute

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Accident îngrozitor în Mediaș: Un autobuz, condus de un șofer beat, a intrat în coliziune cu 12 autoturisme. Mai multe persoane, rănite 

Patru persoane au fost transportate la spital cu traumatisme ușoare, în urma unui accident rutier în care au fost implicate un autobuz și mai multe autoturisme, produs în municipiul Mediaș, județul Sibiu. În total, 22 de persoane au fost implicate în accident, iar autoritățile au activat inițial Planul Roșu de intervenție, care a fost ulterior dezactivat.

Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autobuz pe strada Mihai Eminescu, din municipiul Mediaș, un bărbat, în vârstă de 65 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu mai multe autoturisme.

În accidentul rutier au fost implicate un mijloc de transport în comun și 12 autoturisme.

Conducătorul autobuzului, precum și alte trei persoane, respectiv un bărbat, în vârstă de 56 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș, conducător al unui taxi, și doi pasageri dintr-un alt autoturism, respectiv o femeie, în vârstă de 26 de ani, și un bărbat, în vârstă de 32 de ani, ambii domiciliați în localitatea Blăjel, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul autobuzului a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

VIDEO: Info trafic Sibiu (Facebook)

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