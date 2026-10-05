Steagul de luptă al domnitorului Ștefan cel Mare, expus public la Iași: „Mărturia vitejiei și credinței”

Steagul de luptă al domnitorului Ștefan cel Mare, datat din anul 1500 și aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, a fost expus la Iași, în cadrul festivalului „SACRUM. Iași Art Festival”, fiind pentru a doua oară în ultimii 70 de ani când această piesă de o valoare istorică și artistică excepțională poate fi admirată în oraș.

Stindardul liturgic face parte din expoziția „Ștefan cel Mare: mărturia vitejiei și credinței”, organizată la Muzeul de Istorie a Moldovei din Palatul Culturii, care poate fi vizitată până la 30 octombrie.

Evenimentul marchează debutul festivalului dedicat memoriei, istoriei și patrimoniului cultural asociate Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

Potrivit managerului Muzeului Național de Istorie a României, Cornel Ilie, stindardul reprezintă una dintre cele mai valoroase mărturii ale epocii, prin importanța sa istorică, artistică și simbolică.

Expoziția reunește, alături de steag, machete ale unor monumente dedicate domnitorului, documentul descoperit în acest an în interiorul statuii lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii, precum și alte obiecte și mărturii istorice. Organizatorii au subliniat că alegerea voievodului pentru prima ediție a festivalului evidențiază rolul său fundamental în identitatea Moldovei și a Iașiului, urmând ca evenimentul să aducă în viitor și alte expoziții de patrimoniu.

Stindardul a fost dăruit în anul 1500 de Ștefan cel Mare Mănăstirii Zografu de la Muntele Athos, lăcaș pe care domnitorul l-a sprijinit financiar și l-a reconstruit aproape integral între anii 1466 și 1502. Mănăstirea, cu hramul „Sfântul Gheorghe”, era considerată de voievod „mănăstirea domniei mele” și a devenit unul dintre principalii beneficiari ai daniilor sale către așezămintele monahale athonite.

Drapelul a rămas la Muntele Athos până în perioada interbelică, când a fost restituit statului român, intrând ulterior în tezaurul național și în colecția Muzeului Național de Istorie. Realizat pe atlas roșu și brodat cu fire de aur, argint și mătase colorată, aversul steagului îl înfățișează pe Sfântul Gheorghe învingând balaurul cu trei capete, în timp ce doi îngeri îi aduc sabia și scutul și îi așază pe cap o coroană împodobită cu pietre prețioase.

foto: arhivă